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Haberler Beşiktaş Serdal Adalı'dan seçim sabahı paylaşımı

Serdal Adalı'dan seçim sabahı paylaşımı

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul gününün heyecanı yaşanmaya başladı. Başkan adaylarından Serdal Adalı, seçim sabahına özel bir paylaşımda bulundu. İşte Adalı'nın o paylaşımı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 09:13 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 09:14
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Serdal Adalı'dan seçim sabahı paylaşımı

Beşiktaş'ta bugün düzenlenecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile yeni dönemin başkanı belirlenecek. Seçim heyecanının doruğa ulaştığı bu önemli günde, başkan adaylarından Serdal Adalı, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte Adalı'nın o mesajı:

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