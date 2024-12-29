Serdal Adalı'dan seçim sabahı paylaşımı

Beşiktaş'ta bugün düzenlenecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile yeni dönemin başkanı belirlenecek. Seçim heyecanının doruğa ulaştığı bu önemli günde, başkan adaylarından Serdal Adalı, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte Adalı'nın o mesajı:

Günaydın değerli Beşiktaşlılar! Bugün, siyah-beyaz renklere gönül verenler için önemli bir gün. Taraftarlarımızın gücü, kulübümüzün geleceğini şekillendirecek. Her birimizin desteği, Beşiktaş'ı daha da ileriye taşıyacak. Umut ve coşku dolu bir gün olsun!#RengimizBeyaz… pic.twitter.com/49Uyn5pr76 — Serdal Adalı (@SerdalAdali_x) December 29, 2024