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Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Alanyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Beşiktaş - Alanyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor deplasmanında 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, taraftarın yoğun tepkisiyle karşılaşmıştı. Alanyaspor karşısında yaralarını sarmak isteyen Beşiktaş, taraftarının önünde hata yapmak istemiyor. 16. haftada Gaziantep FK'yı 3-0 yenen Alanyaspor ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalıyor. Beşiktaş - Alanyspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 20:10 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 20:20
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Beşiktaş - Alanyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Ligin 16. haftasında Adana Demirspor deplasmanında 2-1 kaybederek gündem olan siyah-beyazlılar, taraftarının yoğun tepkisiyle karşılaştı. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, Alanyaspor karşısında kötü gidişata son vermek istiyor. Süper Lig'de oynadığı Gaziantep FK maçını 3-0 kazanarak, son 3 haftada 2. galibiyetini alan Alayanspor ise güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmak istiyor. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Sami Uğurlu'nun öğrencileri, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Bakhtiyor, Musrati, Salih, Gedson, Muçi, Rafa, Semih.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Augusto, Efecan, Cordova.

Beşiktaş - Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ İÇİN TIKLA

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş - Alanyaspor maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başladı.

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BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş - Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında kaybeden ve Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında şok bir mağlubiyete uğrayan Beşiktaş çıkış arıyor. Kötü gidişata son vermek isteyen siyah-beyazlılar, taraftarına moral vermek istiyor. Alanyaspor karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde sezonu üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN AĞIR FARK

Tarihleri boyunca 17 kere karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Alanyaspor maçlarında siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor. Müsabakalardan 11'ini kazanan Beşiktaş, 3 maçtan da berabere ayrıldı. Tüpraş Stadyumu'na konuk olacak Alanyaspor ise 3 maçta kazanan taraf oldu.

Beşiktaş, Alanyaspor ile evinde oynadığı 8 maçtan sadece 1'ini kaybederken, hiç berabere kalmadı.

SAMİ UĞURLU'DAN BEŞİKTAŞ KARŞISINDA GALİBİYET

2024-2025 Süper Lig sezonuna Kasımpaşa teknik direktörü olarak başlayan Sami Uğurlu, Beşiktaş deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle, siyah-beyazlıları şoka uğratmıştı. Geriye düştüğü karşılaşmada maçı kazanan taraf olan Uğurlu'nun Alanyaspor yönetiminde nasıl bir mücadele göstereceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

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GEDSON FERNANDES GERİ DÖNDÜ

Trendyol Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde iki sarı karttan kırmızı kart gören Gedson Fernandes, Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşmüştü. 16. hafta karşılaşmalarının ardından cezası biten Fernandes, Alanyaspor karşısında ilk 11'de başlıyor.

TAYYİP TALHA CEZALI

Adana Demirspor deplasmanında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Tayyip Talha Sanuç, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Alanyaspor maçında forma giyemedi.

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5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Süper Lig'de sakat ve cezalı oyunculardan dolayı tam kadro olarak sahaya çıkamayan Beşiktaş'ta 5 futbolcunun sarı kart ceza sınırında yer alması dikakt çekiyor. Siyah-beyazlılarda; Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Al-Musrati ve Ciro Immobile sarı kart görmeleri durumunda Rizespor karşısında cezalı duruma düşecek.

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BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Murat Altan yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlendi.

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