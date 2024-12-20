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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta yeniden Jorginho sesleri!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta yeniden Jorginho sesleri!

Kulübünde fazla forma şansı bulamayan Brezilya asıllı İtalyan ön libero için harekete geçen Kara Kartal, orta alanda yaşadığı sıkıntıya son vermek istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta yeniden Jorginho sesleri!

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Ara transfer döneminde hareketli günler yaşaması beklenen siyah-beyazlılarda öncelik sol bek ve orta sahaya verilmiş durumda. Orta alanda Gedson'un yanında denenen isimlerden bir türlü istediği verimi alamayan Beşiktaş, bu alandaki boşluğu kökünden halledecek bir ismin peşinde: Jorginho. Bu sezon Arsenal'de istediği forma şansını bulamayan 32 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan yıldız için tüm şartlar zorlanacak.

SEÇİM SONRASINA KALDI

Hem geçen sezon hem de sezon başında da ismi gündeme gelen yıldız orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ancak Arsenal'de bu sezon ligde sadece 8 maçta 393 dakika forma giyebilen Jorginho, ara transferde döneminde cüzi bir bonservisle bitirilecek. Al Musrati'den istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, 2 yıllık büyük sevdası Jorginho için seçim sonrasında gaza basacak ve tüm şartlarını zorlayacak.

MUSRATI'YE YEŞİL IŞIK

Geçen sezon geldiği Beşiktaş'ta beklenen performansa ulaşamayan ve bonservis ücreti tartışma konusu olan Al Musrati ile yolların ayrılması bekleniyor. Suudi Arabistan takımları ile ismi anılan 28 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri kabul etmeye hazırlanan yönetim, buradan elde edilecek gelirle hem Jorginho transferinde rahatlayacak hem de başka isimlere kaynak yaratmış olacak.

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