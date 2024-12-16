Braga Teknik Direktörü Carlos Carvalhal'dan çarpıcı açıklamalar!

Portekiz Ligi'nde mücadele eden Braga'nın Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, TRT Spor'a özel yaptığı açıklamalarda Avrupa'daki Türk yıldızlar, Türkiye'deki futbol, eskiden çalıştırıcılığını yaptığı Beşiktaş ve Rafa Silva ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"KARAKTER VE YETENEKLERİ İLE GÖZ DOLDURUYORLAR"

Türk futbolcular birçok ligde oynuyor. Ancak özellikle son bir yılda Portekiz 1. Ligi'ne, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Deniz Gül gibi önemli futbolcular geldi. Üçünün de başarılı olduklarını söyleyebilirim. Sadece Portekiz değil diğer liglerde de Türk oyuncular karakter ve yetenekleriyle göz dolduruyor. Örneğin Arda Güler İspanya'da, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu İtalya Serie A'da. Bu isimlerin hepsi de kaliteli ve başarılı. Tabii ki bu futbolcuların forma giydikleri kulüplerde başarılı olması Türk Milli Takımı için de çok önemlidir.

Türkiye'de çok önemli kulüpler var. Bu kulüplerin futbolu seven taraftarları ve genç yetenekleri var. Bu genç yetenekler zaman içerisinde daha da tecrübe kazanacak ve daha iyi seviyelere çıkacak. Çok yetenekli oyuncular olduğunu düşünüyorum.

"İNÖNÜ'NÜN ATMOSFERİ ÇOK BÜYÜLEYİCİ"

Çok farklı ülkelerde farklı farklı futbol kulüpleriyle çalışma fırsatı buldum. Hepsinde ayrı deneyimlerim oldu. Ama Türkiye'deki atmosfer bambaşka. Örneğin İnönü Stadyumu. Çok büyüleyici ve etkileyici bir atmosferi var. Bazen diyorum yani bir bedel ödeyerek o güzel, etkileyici atmosferi biz de yaşasak. Öyle bir atmosfer bizde de olsa diye. İşte o kadar güzel bir ortam İstanbul'daki ortam.

''BEŞİKTAŞ BÜYÜK VE ÖNEMLİ BİR KULÜP''

İnanıyorum ki yeniden daha iyi olacak şekilde bu süreci aşacaktır. İyi başladılar ama sonra biraz kötü sonuç aldılar. Fakat bu süreci aşacak değerli oyuncuları bulunuyor. Mücadeleyi seven, pes etmeyen bir ruhu var Beşiktaşlıların. Bu nedenle yeniden toparlanarak ligdeki mücadelesini en iyi şekilde sürdüreceğine inanıyorum.

"RAFA HARİKA BİR OYUNCU"

Immobile için çok şey söyleyemem. İyi oyuncu. Ama çok yakından tanımıyorum. Ama özellikle değinmek istediğim oyuncu çok iyi tanıdığım için Rafa Silva. O harika bir oyuncu. 6 numara formasıyla ön libero El-Musrati gerçekten Beşiktaş için önemli. Beşiktaş başarılı oyunculardan oluşan bir takım. Tabii ki bu süreçte taraftarlarının da büyük desteğine ihtiyacı var. Siyah-Beyazlı taraftarların takımının yanında olması, destek olması çok önemli. Kaliteli bir takım olan Beşiktaş'ın her zaman başarılı olmasını diliyorum, umut ediyorum.

CARVALHAL'IN BEŞİKTAŞ SERÜVENİ

2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam kulübün başında çıktığı 47 maçta 22 galibiyet 9 beraberlik 16 mağlubiyet almıştı.

Carlos Carvalhal'ın yolu, 26 yıllık teknik direktörlük kariyerinde İstanbul Başakşehir ile de kesişmişti.