BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Topraktepe'den Can Keleş ve Chamberlain sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor.

Siyah beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER;

Serdar Topraktepe: "Yorucu bir yolculuk yaptık, yine maalesef Milot sakatlık geçirdi. Bir 'puzzle' var, parçalarını birleştirmek zorundayız. Can süre almadı ama göreceğiz, Alex kendini kanıtlamış bir oyuncu. Oyuncularımız iyi oyuncular, hepsine güveniyorum.

"ALEX VE CAN..."

"Can'ı düşünüyordum ama Bodo maçı sert bir mücadeleydi. Orada sonradan aldım. Burada başlaması gerektiğini düşünüyorum, her şeyi ile sahada olması gerektiğini söyledim. Elinden geleni yapacağına inanıyorum. Bir puzzle var. Bu puzzle'ın parçalarını genişletmemiz gerekiyor. Ox kendini kanıtlamış bir oyuncu, Can Keleş süre alamadı ama alması gerekiyor. Onu da görmemiz lazım. Can'ın artık burada başlaması gerektiğini düşünüyorum. Elinden geldiğince sahada olması gerektiğini söyledim. Onun da bugün iyi şeyler yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.