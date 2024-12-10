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Haberler Beşiktaş Kara Kartal'ın 2. Baharı

Kara Kartal'ın 2. Baharı

Önce yükseldi sonra pike yaptı şimdi yine göklerde. Yazın G.Saray’ı farklı yenip Süper Kupa ile sezona süper başlayan, sonbaharda rövanşta sarıkırmızılılara mağlup olup Süper Lig’de yaprak döken, kış ortasında tüm olumsuz şartlara rağmen Fenerbahçe’yi geçen Beşiktaş ikinci baharını yaşıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 06:50
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Kara Kartal'ın 2. Baharı

Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezonun bir başka versiyonunu yaşadı. Hatta teknik direktör değişikliklerine bir de yönetim kaosu eklendi. Yine acaba aynı senaryoyu mu yaşayacağız sorularına cevap aranırken, bu zor günlere Fenerbahçe galibiyeti adeta bir sünger çekti. Ümraniye'de futbolcuların, sokakta ve tribünde taraftarların, geride ayakta kalan yönetim ve teknik heyetin, kısacası tüm camianın yüzü tekrar gülmeye başladı. Sakatlıkların vermiş olduğu sıkıntılar bile nerdeyse unutuldu. Takıma bir bahar bir huzur havası geldi. Ve şimdi gelecek için planlar farklı bir hal aldı.

TOPRAKTEPE, GÜVENLERİ KAZANDI

İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Asbaşkan Mete Vardar yaşanılan her türlü krize rağmen pes etmedi. Yola devam dedi. Futbolcuların birikmiş ücretleri ödendi. Takımını her zaman olduğu gibi Serdar Topraktepe'ye teslim etti. Kısa sürede toparlanan takım derbide de bir olumsuzluk yaşamadı. Bu galibiyet sonrası olağanüstü seçim kararı alan yönetimde bazı görüşler değişti. Yönetim dışındaki isimlerde de "şimdilik bekleyelim" düşüncesi oluştu. Ve bu olumlu hava sonrası yönetim Topraktepe'ye güvendiklerini, yola onunla devam edeceklerini deklare etti.

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Avrupa devlerinin yakından takip ettiği ve Beşiktaş taraftarının gözbebeği 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy, tecrübeli golcü İmmobile'nin yokluğunda santrfor görevini üstlenecek.

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