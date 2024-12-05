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Haberler Beşiktaş Naci Bilgetürk'ten açıklama: "Friedel'a komisyon teklifi Beşiktaş yönetiminden geldi"

Naci Bilgetürk'ten açıklama: "Friedel'a komisyon teklifi Beşiktaş yönetiminden geldi"

Brad Friedel'ın Beşiktaş'a gelmesinde katkıda bulunan, ABD'ye yaşayan danışman ve scout Naci Bilgetürk, Friedel'ın Beşiktaş'a transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 11:27
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Naci Bilgetürk'ten açıklama: "Friedel'a komisyon teklifi Beşiktaş yönetiminden geldi"

Beşiktaş'ta adeta yılan hikayesine dönen Brad Friedel ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.

Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevinden alınan Brad Friedel'ın Siyah-Beyazlılara gelmesinde katkısı bulunan, Amerika'da yaşayan danışman ve scout Naci Bilgetürk Milliyet gazetesine konuştu.

Bilgetürk, bir menajer aracılığıyla Kaan Şakul'a ulaştıklarını ve internet üzerinden bir dizi görüşme sonrasında anlaşma sağlandığını anlattı. Friedel'ın yıllık 1 milyon Dolar bandında bir istekte bulunduğunu vurgulayan Bilgetürk, yönetimin çok daha az bir maaş vererek, satışlardan komisyon önerisini sunduğunu, Friedel'ın da bunu kabul ettiğini dile getirdi.

TAZMİNATI 150 BİN EURO

Friedel'ın sözleşme detaylarını anlatan Bilgetürk, "İlk bir ay gelen-giden futbolcularla ilgilenecek, ardından koordinatör sıfatıyla göreve başlayacaktı. Nitekim öyle de oldu. Ümraniye'de işbaşı yaptı. Beşiktaş, sözleşmesindeki klasik yükümlülükleri (ofis-ev-otomobil) de yerine getirdi. Brad, Beşiktaş'ın geleceği için büyük bir fırsattı. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum, benim bu işte hiçbir çıkarım yoktu" vurgusunu yaptı. Naci Bilgetürk, iki gün öncesine kadar Friedel'a resmi bir fesih yazısının gelmediğini de hatırlattı. 2 yıllık sözleşmesi bulunan ABD'li ismin, 150 bin Euro tazminatı bulunuyor.

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