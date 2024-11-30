  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmeleri başladı!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmeleri başladı!

Beşiktaş'ın Avrupa’daki Maccabi Tel Aviv yenilgisinden sonra yönetimin, eski futbolcusu ve teknik patronu ile bir görüşme yaptığı ve Sergen'in çalışmalara başladığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmeleri başladı!

Beşiktaş'ı en son şampiyon yapan teknik direktörü olarak alınan her kötü skor ve oynanan istikrarsız futboldan sonra Hollandalı Çalıştırıcıyı ağır bir dille eleştiren Sergen Yalçın gün sayıyor. Siyah Beyazlı yönetimin etkili ve de yetkili isimleriyle konuşup her konuda anlaşan Sergen'in Fenerbahçe derbisinde takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.

"BEŞİKTAŞ'I BU DURUMDAN BEN KURTARIRIM"

Beşiktaş camiasının takımın başında görmek istediği isim olan Sergen Yalçın'ın etrafındakilere "Beşiktaş'ı düştüğü bu durumdan ben çıkarırım" dediği ve devamlı notlar aldığı söylendi. Beşiktaş için elini her zaman taşın altına soktuğunu belirten Sergen'in hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağı ve kendisine gerek duyulduğu günlerde takımın yanında olacağı ifade edildi. Öncelikle günü ve durumu kurtarıp daha sonra ara transfer için daha detaylı bir raporu yönetime sunacağı belirtildi.

Çekya F.Bahçe'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler
F.Bahçe'den flaş Nesyri kararı!
DİĞER
Cristiano Ronaldo, Al Nassr - Damac maçına damgasını vurdu! Portekizli yıldız o hedefine adım adım gidiyor...
Suriye'de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor! Muhalifler Halep merkezine girdi | Türkiye'den flaş açıklama: Öncelikli mesele
G.Saray'a FIFA'dan transfer yasağı tehdidi!
Beşiktaş'ta karar çıktı! Yeni başkan...
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tofaş uzatmada Tofaş uzatmada 01:19
Kocaelispor'un koltuk sevdası Kocaelispor'un koltuk sevdası 01:18
Efes ikinci yarıda yıkıldı Efes ikinci yarıda yıkıldı 01:17
Fener'e sürpriz Fener'e sürpriz 01:15
Yiğido kayıp Yiğido kayıp 01:12
Beşiktaş'ta karar çıktı! Yeni başkan... Beşiktaş'ta karar çıktı! Yeni başkan... 01:05
Daha Eski
G.Saray'a FIFA'dan transfer yasağı tehdidi! G.Saray'a FIFA'dan transfer yasağı tehdidi! 01:05
F.Bahçe Beko'ya Milano çelmesi! F.Bahçe Beko'ya Milano çelmesi! 01:05
Paulista'dan üzücü haber! Paulista'dan üzücü haber! 01:05
G.Saray kalecisini buldu! G.Saray kalecisini buldu! 01:05
A.Efes farklı kaybetti! A.Efes farklı kaybetti! 01:05
Antalyaspor evinde kazandı Antalyaspor evinde kazandı 01:05