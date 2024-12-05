Beşiktaş maçında asker selamı vermişti! UEFA Kanichowsky'ye soruşturma açtı

Maccabi Tel-Aviv forması giyen İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky, UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş'a attığı gol sonrası asker selamı vermişti.

TFF'den yapılan bilgilendirmede, Maccabi Tel Aviv'in İsrailli oyuncusu Kanichowsky'nin gol sevincinde İsrail ordusuna verdiği selamda siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj amacı taşıdığı belirtilerek, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulundan futbolcu ile kulübüne karşı inceleme başlatılması istendiği belirtilmişti.

TRT Spor'a konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacısmanoğlu, UEFA'nın İsrailli futbolcunun Beşiktaş maçındaki gol sevinciyle alakalı müfettiş atandığını açıkladı.