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Haberler Beşiktaş Beşiktaş maçında asker selamı vermişti! UEFA Kanichowsky'ye soruşturma açtı

Beşiktaş maçında asker selamı vermişti! UEFA Kanichowsky'ye soruşturma açtı

Son dakika spor haberi: UEFA, Beşiktaş'a attığı golden sonra asker selamı veren Maccabi Tel-Aviv'in İsrailli futbolcusu Gavriel Kanichowsky'ye soruşturma açtı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 22:09 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 22:23
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Beşiktaş maçında asker selamı vermişti! UEFA Kanichowsky'ye soruşturma açtı

Maccabi Tel-Aviv forması giyen İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky, UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş'a attığı gol sonrası asker selamı vermişti.

TFF'den yapılan bilgilendirmede, Maccabi Tel Aviv'in İsrailli oyuncusu Kanichowsky'nin gol sevincinde İsrail ordusuna verdiği selamda siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj amacı taşıdığı belirtilerek, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulundan futbolcu ile kulübüne karşı inceleme başlatılması istendiği belirtilmişti.

TRT Spor'a konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacısmanoğlu, UEFA'nın İsrailli futbolcunun Beşiktaş maçındaki gol sevinciyle alakalı müfettiş atandığını açıkladı.

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