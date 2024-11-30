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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Giovanni van Bronckhorst'tan şok eden talep!

BEŞİKTAŞ HABERİ: Giovanni van Bronckhorst'tan şok eden talep!

Beşiktaş Kulübü alınan kötü sonuçların ardından Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmayı planlıyordu. Siyah beyazlı taraftarlar özellikle Göztepe ve Maccabi Tel Aviv maçları sonrası Hollandalı hocaya yoğun tepki göstermişti. Yönetimin fesih görüşmelerinde bulunduğu 49 yaşındaki çalıştırıcı hakkında ise çarpıcı bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 11:09
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Giovanni van Bronckhorst'tan şok eden talep!

Beşiktaş'ta merak edilen en büyük konu, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine devam edip etmeyeceği…

BEŞİKTAŞ HABERİ: Giovanni van Bronckhorst'tan şok eden talep!

Siyah-beyazlı takımın 2-0 öne geçtikten sonra 4-2 kaybettiği Göztepe müsabakasının ardından Hollandalı hoca, istifa etmeyi düşünüyordu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Giovanni van Bronckhorst'tan şok eden talep!

Ancak yönetici Kaan Şakul, soyunma odasına giderek tecrübeli teknik adamdan Maccabi Tel Aviv maçına çıkmasını istedi ve kararından vazgeçirdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Giovanni van Bronckhorst'tan şok eden talep!

Sabah'ın haberine göre, Maccabi mücadelesinden sonra ise Hüseyin Yücel, Van Bronckhorst ile konuşup ayrılmasını istedi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Giovanni van Bronckhorst'tan şok eden talep!

Ancak 49 yaşındaki hoca bu kez, alacaklarının tamamının ödenmesini talep etti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Giovanni van Bronckhorst'tan şok eden talep!

İki yıllık imza atan Van Bronckhorst'un sezon başına 1.4 milyon Euro'dan 2.8 milyon Euro olan toplam ücretinin 600'ünün ödendiği ve 2.2 milyon Euro alacağı kaldığı öğrenildi.

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