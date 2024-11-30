BEŞİKTAŞ HABERİ: Giovanni van Bronckhorst'tan şok eden talep!
Beşiktaş Kulübü alınan kötü sonuçların ardından Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmayı planlıyordu. Siyah beyazlı taraftarlar özellikle Göztepe ve Maccabi Tel Aviv maçları sonrası Hollandalı hocaya yoğun tepki göstermişti. Yönetimin fesih görüşmelerinde bulunduğu 49 yaşındaki çalıştırıcı hakkında ise çarpıcı bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Sabah'ın haberine göre, Maccabi mücadelesinden sonra ise Hüseyin Yücel, Van Bronckhorst ile konuşup ayrılmasını istedi.
Ancak 49 yaşındaki hoca bu kez, alacaklarının tamamının ödenmesini talep etti.
İki yıllık imza atan Van Bronckhorst'un sezon başına 1.4 milyon Euro'dan 2.8 milyon Euro olan toplam ücretinin 600'ünün ödendiği ve 2.2 milyon Euro alacağı kaldığı öğrenildi.
Ekibinin de 1.2 milyon Euro'luk maliyetinin olduğu ve 3.4 milyon Euro ödenerek yolların ayrılmasının planlandığı ifade edildi.
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