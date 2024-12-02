Beşiktaş çıkış arıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Son haftalarda sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sıyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 4 karşılaşmada ise 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

BEŞIKTAŞ'TA 4 EKSIK

Kartal'da uzun süreli sakatlığı bulunan Necip Uysal'ın yanı sıra Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Ernest Muçi de sakatlıkları sebebiyle Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

PAULİSTA AMELİYAT OLDU

Beşıktaş'ta sol kalça ön adale (rektus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanan Brezilyalı futbolcu Paulista ameliyat oldu. alardan uzak kalması bekleniyor. Öte yandan, Siyah-beyazlı takımın Başkanı Hüseyin Yücel de 34 yaşındaki oyuncuya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Asbaşkan Onur Göçmez de yer aldı. Yücel, bir süre sohbet ettiği Paulista'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

İkili arasındaki maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. Takımın başında Serdar Topraktepe olacak. Kötü bir dönemden geçen ve son olarak dün akşam saatlerinde yönetim kurulu tarafından alınan kararla teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilen Beşiktaş'ta Hatayspor maçında takımın başında Serdar Topraktepe yer alacak.

4 OYUNCU SINIRDA

Sıyah-beyazlılarda Mert Günok, Ciro Immobile, Al Musrati ve Jonas Svensson ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular Hatayspor müsabakasında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

LİGDE 9. RANDEVU

Beşıktaş ile Hatayspor, ligde 8 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 3, bordo-beyazlılar 2 galibiyet elde ederken 3 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 18 kez rakip ağları sarsarken, kalesinde de 9 gole engel olmadı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşıktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz, Görkem, Lamine, Aboubakar, Pedro, Fernandes, Rivas

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Tayyip Talha, Masuaku, Al Musrati, Rafa Silva, Gedson, Rashica, Semih, Immobile