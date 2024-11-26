Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a Chilwell çalımı!

Ligde üst üste aldığı kötü sonuçlardan sonra transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın gündemine Ben Chilwell'ı aldığı iddia edildi. Jean Onana ve Oxlade- Chamberlain ile yollarını ayırma kararı alan siyah-beyazlı yönetimin son Göztepe maçında taraftarların protestosuna uğrayan Arthur Masuaku'nun yerine de devre arasında takviye yapmayı planladığı dile getirildi. Şampiyonluk yarışında çok geride kalan siyah-beyazlı yönetim, protestolara başlayan taraftarları mutlu etmek için düğmeye bastı.

EZELİ RAKİPLERE DARBE

Bu kapsamda Ben Chilwell'i kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Juventus, Manchester United gibi takımlar bulunurken, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da oyuncuyu radarına aldı. Özellikle sol bek bölgesinde sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Ben Chilwell transferini bitirmek istiyor. Kara Kartal ara transfer döneminde oyuncuyu Türkiye'ye getirerek ezeli rakiplerine de darbe vurmanın peşinde. Öte yandan Ben Chilwell'ın Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Ben Chilwell, bu sezon Chelsea formasıyla sadece 1 maça çıkabildi. 45 dakika sahada kalan İngiliz sol bekin takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İspanyol oyuncu Marc Cucurella'nın gölgesinde kalan İngiliz yıldızın ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.