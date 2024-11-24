TRANSFER HABERİ - Jorginho'dan Beşiktaş'a kötü haber!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Arsenal forması giyen Jorginho'yu gündemine almıştı. İtalyan yıldızın transferiyle ilgili siyah-beyazlıları üzen bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Beşiktaş yönetimi 32 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlarken, İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
ARSENAL TAKIMDA TUTACAK
Mirror kaynaklı haberde, Arsenal, Jorginho'nun ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin vermeyecek.
Haberde Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyla uzun zamandır ilgilendiği ancak Mikel Arteta'nın öğrencisini takımda tutmak istediği aktarıldı.
İngiliz devinin Jorginho için teklif gelse bile dikkate almayacağı kaydedildi.
Öte yandan 32 yaşındaki ön liberonun sezonun sona ermesinin ardından Arsenal'den ayrılacağı ve Beşiktaş'ın teklif yapabileceği belirtildi.
Jorginho bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 8 maçta 414 dakika süre aldı. İtalyan yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.
Deneyimli orta saha oyuncusunun gümcel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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