  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Jorginho'dan Beşiktaş'a kötü haber!

TRANSFER HABERİ - Jorginho'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Arsenal forması giyen Jorginho'yu gündemine almıştı. İtalyan yıldızın transferiyle ilgili siyah-beyazlıları üzen bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 14:23
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Jorginho'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Trendyol Süper Lig'de sezona bomba gibi bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda düşüşe geçen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları yoğunlaştı.

TRANSFER HABERİ - Jorginho'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, orta saha transferi için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Jorginho'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Bu bölge için birçok ismi gündemine alan Kara Kartal'da listenin başında yer alan isim Jorginho oldu.

TRANSFER HABERİ - Jorginho'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş yönetimi 32 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlarken, İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Jorginho'dan Beşiktaş'a kötü haber!

ARSENAL TAKIMDA TUTACAK

Mirror kaynaklı haberde, Arsenal, Jorginho'nun ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin vermeyecek.

TRANSFER HABERİ - Jorginho'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Haberde Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyla uzun zamandır ilgilendiği ancak Mikel Arteta'nın öğrencisini takımda tutmak istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Jorginho'dan Beşiktaş'a kötü haber!

İngiliz devinin Jorginho için teklif gelse bile dikkate almayacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Jorginho'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Öte yandan 32 yaşındaki ön liberonun sezonun sona ermesinin ardından Arsenal'den ayrılacağı ve Beşiktaş'ın teklif yapabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Jorginho'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Jorginho bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 8 maçta 414 dakika süre aldı. İtalyan yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına 3 puana hazır! Fırtına 3 puana hazır! 15:14
F.Bahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş gelişme! F.Bahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş gelişme! 14:55
G.Saray'a Ziyech şoku! Bir daha forma yok G.Saray'a Ziyech şoku! Bir daha forma yok 14:52
Jorginho'dan Beşiktaş'a kötü haber! Jorginho'dan Beşiktaş'a kötü haber! 14:19
Tayfur Havutçu'dan iyi haber! Tayfur Havutçu'dan iyi haber! 14:15
Beşiktaş - Göztepe maçı yayın bilgileri! Beşiktaş - Göztepe maçı yayın bilgileri! 12:42
Daha Eski
Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı 12:42
İşte Beşiktaş - Göztepe maçının VAR'ı! İşte Beşiktaş - Göztepe maçının VAR'ı! 12:40
Alperen mağlubiyeti engelleyemedi! Alperen mağlubiyeti engelleyemedi! 11:47
Sivasspor - Kasımpaşa | CANLI Sivasspor - Kasımpaşa | CANLI 11:29
Mourinho için olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak... Mourinho için olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak... 11:22
Venezia - Lecce maçı ne zaman? Venezia - Lecce maçı ne zaman? 11:22