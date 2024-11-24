TRANSFER HABERİ - Jorginho'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Trendyol Süper Lig'de sezona bomba gibi bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda düşüşe geçen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları yoğunlaştı.

Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, orta saha transferi için düğmeye bastı.