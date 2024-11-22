Beşıktaş Başkanı Hasan Arat, medya ile sohbet gününde önemli açıklamalar yaptı. Tüpraş Stadı'nda konuşan Başkan Hasan Arat, yapı tartışmalarına değinip, "Başka kulüp başkanının açıklamasını burada konuşmam. Türkiye'de bir yapı var, buna inanıyoruz. Bundan TFF de rahatsız. TFF Başkanı bunu açık açık söyledi, bu yapı var. Bu yapı bir takımın için kurulmuş olabilir ya da olamaz. Bu yapı, en çok Beşiktaş'ın hakkını yedi. Biz kapı kapı dolaşıp, ağlamayız! Biz sahaya çıkıp savaşacağız, hakkımızı da arayacağız" ifadelerini kullandı.

'VAR' KESİNLİKLE HATA YAPAMAZ! ADALET GEREK

TFF ile yaptıkları görüşmeyi anlatan Başkan Arat, "Hakem hata yapabilir ama VAR yapamaz. Burada yayıncı kuruluş çok hassas olmalı. İstediğine, istediği gibi görüntü vermemeli. Adalet yayından başlıyor. Türkiye kaderini VAR hakemlerine teslim ediyor. Görüntülere 7-8 dakika bakamazsınız, dünyada yok. Adil bir düzen yok, sistem yıllar önce kurulmuş. Bu sistemin kurucuları var ve bu sistemden vazgeçmiyorlar. Yurt dışında kimse karara itiraz edebiliyor mu? Burada? "Sen burada maç yönetemezsin' deniyor" bilgisini paylaştı.

2 TAKIMIN TEKELİNDE DEĞİL

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı bir hakem ile kararları değerlendirme konusunu değerlendiren Hasan Arat, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rüyası başlamadan bitti. Türkiye'de futbol iki takımın tekelinde değil. Beşiktaş bu işlerin içinde girmez, bu iş sadece 3 takımın sıkıntısı değildir! Bu iş yapılacaksa, 18 takımla yapılır. İki takımın görüşüp sonra "Görüşmedik" demesini de şaşkınlık içerisinde karşıladım" diye konuştu.

DERBİYE YABANCI VAR

Yabancı VAR hakemine TFF'nin yakın olduğunu aktaran Başkan Hasan Arat, "TFF Başkanı'na yerli ve milli konusunda çok ısrarlı olmamasını söyledik. Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yabancı VAR hakemi gelmesine sıcak bakıldı. Bu tip bir karar çıkabileceğini düşünüyoruz. TFF Başkanı, yabancı VAR hakemine sıcak baktı. Sadece yukarıdaki maçlara değil, aşağıdaki kritik karşılaşmalara da VAR yabancı hakeminin gelmesi istendi. Sayın başkan, bu sistemin yıkılması için mücadele ediyor" bilgisini verdi.

BEŞİKTAŞ'I ALET ETMEYİZ

Kulüp içerisindeki tartışmalarla alakalı konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Tüzük gereği nasıl hareket etmemiz gerekirse, öyle hareket ederiz. Kimsenin haftalık politikasına Beşiktaş'ı alet etmeyiz. Verilmesi gereken karar hangi tarihte verilirse, o tarihte görürsünüz. Tek önemli gündem, Beşiktaş'ın tüzüğüdür" yorumunu yaptı.

UYGULAMA 1. SIRADA

Beşıktaş'ın yeni mobil uygulamasının kısa sürede ciddi ilgi gördüğünü kaydeden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Beşiktaş'ın yeni uygulaması 1. sırada! Bu Beşiktaş'ın gücünü gösteriyor. Artık dijitalde de gücümüzü devreye soktuk. Bir yılda 1 milyon indirme istiyorduk ama şu anda 230 bin oldu. 300 bin cüzdan ve kredi kartı diyorduk, 14 saatte 72 bin oldu" dedi.

5700 SAHTE ÜYE

Başkan Hasan Arat, "5700 sahte üyeye inanamadım. Ölüleri üye yapmışlar. Bir Beşiktaş yöneticisinin bunları yapmasına inanamadım" ifadelerini kullandı.

ARKADAN KONUŞMAYIN

Hasan Arat, arkadan konuşmaların doğru olmadığını aktarıp, "Kamuoyuna farklı gözükmek için farklı davranmamalıyız! İçinizdeki neyse, dışınız da öyle olmalı. Başkanlar kendi aralarında görüşüyor ama arkadan konuşmayacaksınız. Kırgınlıkların kimseye faydası yok" görüşünü sundu.

TANSFER ÇALIŞMALARI

İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in transfer çalışmalarına başladığını belirten Hasan Arat, "Hüseyin Yücel transfer çalışmalarını yaptı. Gitmesi gerekenler var. Popülist bir şey yapmayacağız. Bütçemize uygun transferler yapacağız. Görüşmelere başladık zaten. Geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük transfer room toplantısı yapıldı, 70 kulüp ağırladık. Yurt dışındaki kulüplerle ilişkilerimiz iyi" diye vurguladı.

JOAO MARIO'YA ÖVGÜ

Joao Mario'ya yönelik eleştirilere cevap veren Hasan Arat, "Giovanni Van Bronchorst, Joao Mario'yu istedi. Kulübü ile olan ilişkileri karakteri, takıma uyumu... Biz bu transferden pişman değiliz. Dünyanın en iyi oyuncularından biri, adaptasyon süreci var" yorumunda bulundu.