Bizim Rafa Silva'mız var

Anderson Talisca transferiyle ilgili gelen soruya Rafa Silva üzerinden yanıt veren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, şu ifadeleri kullandı: "Talisca transferini konuşmam. Bizim Rafa Silva gibi bir oyuncumuz var. Hüseyin Bey, Talisca görüşmesi yaptı ama maliyet anlamında uygun bulmadık. Bunları da söylemedik. Rafa Silva'yı aldık... Bakın bakalım, o bahsettiğiniz takım Rafa Silva'yı almak için neler yaptı ve alamadı. Bir bakın bakalım hangi takım almak istiyordu? 10 puan geride olduğumuz için bunlar konuşuluyor. Bizim sıkıntılarımız var, inkar etmiyoruz."