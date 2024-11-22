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Haberler Beşiktaş Bizim Rafa Silva'mız var

Bizim Rafa Silva'mız var

Hasan Arat, “Talisca transferini konuşmam. Bizim Rafa Silva gibi bir oyuncumuz var. Hüseyin Yücel Bey, Talisca görüşmesi yaptı ama maliyet anlamında hiç uygun bulmadık” ifadelerini kullandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Bizim Rafa Silva'mız var

Anderson Talisca transferiyle ilgili gelen soruya Rafa Silva üzerinden yanıt veren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, şu ifadeleri kullandı: "Talisca transferini konuşmam. Bizim Rafa Silva gibi bir oyuncumuz var. Hüseyin Bey, Talisca görüşmesi yaptı ama maliyet anlamında uygun bulmadık. Bunları da söylemedik. Rafa Silva'yı aldık... Bakın bakalım, o bahsettiğiniz takım Rafa Silva'yı almak için neler yaptı ve alamadı. Bir bakın bakalım hangi takım almak istiyordu? 10 puan geride olduğumuz için bunlar konuşuluyor. Bizim sıkıntılarımız var, inkar etmiyoruz."

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