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Haberler Beşiktaş Herkes kazanacak

Herkes kazanacak

SuperApp’in lansmanında konuşan Başkan Hasan Arat, “Beşiktaş’a verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğu içindeyiz. İlk defa Türkiye’de bilet satışı gerçekleştirecek. Burada herkes kazanacak” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Herkes kazanacak

Beşiktaş Kulübü, yeni uygulaması SuperApp'i resmen tanıttı. Kulüp Başkanı Hasan Arat lansmanda açıklamalarda bulundu. Arat, "Yönetim kurulu olarak bir dijital şirket kurma kararı aldık. Bu konuda önemli adımlar attık. Teknokent'te bu şirket 1 milyon sermayeyle kuruldu. Beşiktaş'a verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğu içindeyiz. Beşiktaş ilklerin kulübü. Beşiktaş buna layık bir kulüp. Beşiktaş bunları yaparken günlük sportif sonuçların etkisi altında kalmadan yoluna devam etmesi lazımdı. Yeni yılda çok ciddi neticeler elde etmeliyiz. Beşiktaş öyle güçlü bir camia ki ihtiyaç olduğu anda Beşiktaşlı yanında olur. Beşiktaş burada ilk defa Türkiye'de bilet satışı gerçekleştirecek. İlk defa dijital cüzdandan, kredi kartına kadar hizmetler verilecek. Bu uygulamada durumlar farklı. Burada herkes kazanacak. Ortaklarımız da çoğalacak" dedi.

ÇOK SÜRPRİZ OLACAK

Uygulamada Beşiktaş Spor Kulübü'nün aktif olduğu bütün branşlarda canlı maç merkezlerinin yanı sıra maç öncesi ve sonrası bildirimler, haberler, sesli notlar ile yorumlar da olacak. Taraftarlar kampanyalardan yararlanabilecek.

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