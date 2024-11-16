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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jorginho sürprizi!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jorginho sürprizi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş yönetimi Başkan Arat'ın talimatlarından sonra kolları sıvadı. Onana ile ipleri koparan Kartal'ın Jorginho için Arsenal'e teklif götürdüğü iddia edildi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jorginho sürprizi!

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Beşiktaş Başkanı Arat'ın "2 transfer daha yapacağız" açıklamasından sonra gözler ara transfer dönemi için Ocak ayına çevrildi. Devre arasında yabancı kontenjanında yer açmak zorunda olan Beşiktaş'ın, Alex-Oxlade Chamberlain ve Jean Onana ile yollarını ayırması bekleniyor. Siyah-beyazlı kurmayların Onana'nın yerine Arsenal'den Jorginho'yu gündemine aldığı iddia edildi. İngiliz medyasında yer alan habere göre; İtalyan orta sahanın takımıyla sözleşmesinin bir yıldan az kaldığı vurgulanırken, siyah-beyazlıların bu kozu kullanarak hem oyuncuyu hem de İngiliz ekibini ikna etmeyi hedeflediği ileri sürüldü. 32 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunun bu sezon fazla forma şansı bulamadığına dikkat çekilen haberde, Arsenal'in oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Jorginho'ya izin verebileceği aktarıldı. Yıldız futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Beşiktaş, tecrübeli orta saha için satın alma opsiyonlu kiralama girişimlerini sürdüreceği kaydedildi. Hem savunmada hem hücumda doğru pozisyon almasıyla dikkat çeken ünlü oyuncu mükemmel bir oyun görüşüne sahip. Kendisi Brezilya doğumlu olmasına rağmen İtalyan Milli Takımını seçen ve önemli başarılara imza atan Jorginho'nun gelen tekliflere sıcak baktığı belirtildi.

ÜST DÜZEY OYUNCU

Jorginho'nun oyun zekası, pas yetenekleri ve oyun kurma becerileri, onu modern futbolun en önemli orta saha oyuncularından biri yapıyor.

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