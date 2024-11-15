TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Rayan Cherki'den kötü haber!
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri ilgisi olan Olympique Lyon'ın 10 numarası Rayan Cherki'ye sürpriz bir talip çıktı. Ayrıca adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan oyuncu için Premier Lig devi devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri
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Buna sebep olarak özellikle taraftarlar tarafından "rotasyon eksikliği ve yedek kulübesinin yetersizliği" ileri sürülüyordu.
Bu bağlamda çalışmalara başlayan siyah beyazlıların listesinde, Olympique Lyon'da forma giyen 21 yaşındaki Rayan Cherki bulunmaktaydı.
Yakın zamanda çıkan iddialara göre ise kulübün yetkili isimleri, oyuncuya teklif sunmak ve Fransız ekibinin yönetimi ile görüşmek üzere bir planlama içerisindeydi.
10 numara pozisyonunda görev alan oyuncunun son maçlarda gösterdiği performans ise Premier Lig ekibinin radarına takıldı.
L'Equipe'de çıkan habere göre İngiliz devi Liverpool, Lyon yönetimi ile iletişime geçerek oyuncunun olası transferi ile ilgili bilgi edindi.
Oyuncuyu ellerinde tutmak isteyen fakat borçlarından kaynaklı olarak veda etmesi gerektiği durumda ikinci bir seçenekleri bulunmayan kulübün mevcut borcu 488 milyon Euro.
Lyon altyapısından yetişen ve güncel değeri 20 milyon Euro olan oyuncu bu sezon çıktığı 11 maçta 2 gol / 3 asist katkısı sundu.
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