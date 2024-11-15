TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Rayan Cherki'den kötü haber!

Buna sebep olarak özellikle taraftarlar tarafından "rotasyon eksikliği ve yedek kulübesinin yetersizliği" ileri sürülüyordu.

Yakın zamanda çıkan iddialara göre ise kulübün yetkili isimleri, oyuncuya teklif sunmak ve Fransız ekibinin yönetimi ile görüşmek üzere bir planlama içerisindeydi.