  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Rayan Cherki'den kötü haber!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Rayan Cherki'den kötü haber!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri ilgisi olan Olympique Lyon'ın 10 numarası Rayan Cherki'ye sürpriz bir talip çıktı. Ayrıca adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan oyuncu için Premier Lig devi devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 12:36
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Rayan Cherki'den kötü haber!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki çalkantılı gidişatını sonlandırmak adına transfer çalışmalarına odaklanmış durumda.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Rayan Cherki'den kötü haber!

Siyah beyazlılar son olarak Başakşehir deplasmanına çıkmış ve 0-0 beraberlik ile hanelerine 1 puan yazdırmışlardı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Rayan Cherki'den kötü haber!

Süper Lig'de 21 puan ile 5. sırada bulunan Kara Kartal, sezon başında yaşadığı ivmeyi kaybetmişti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Rayan Cherki'den kötü haber!

Buna sebep olarak özellikle taraftarlar tarafından "rotasyon eksikliği ve yedek kulübesinin yetersizliği" ileri sürülüyordu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Rayan Cherki'den kötü haber!

Bu bağlamda çalışmalara başlayan siyah beyazlıların listesinde, Olympique Lyon'da forma giyen 21 yaşındaki Rayan Cherki bulunmaktaydı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Rayan Cherki'den kötü haber!

Yakın zamanda çıkan iddialara göre ise kulübün yetkili isimleri, oyuncuya teklif sunmak ve Fransız ekibinin yönetimi ile görüşmek üzere bir planlama içerisindeydi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Rayan Cherki'den kötü haber!

10 numara pozisyonunda görev alan oyuncunun son maçlarda gösterdiği performans ise Premier Lig ekibinin radarına takıldı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Rayan Cherki'den kötü haber!

L'Equipe'de çıkan habere göre İngiliz devi Liverpool, Lyon yönetimi ile iletişime geçerek oyuncunun olası transferi ile ilgili bilgi edindi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Rayan Cherki'den kötü haber!

Oyuncuyu ellerinde tutmak isteyen fakat borçlarından kaynaklı olarak veda etmesi gerektiği durumda ikinci bir seçenekleri bulunmayan kulübün mevcut borcu 488 milyon Euro.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karadağ - İzlanda maçı hangi kanalda? Karadağ - İzlanda maçı hangi kanalda? 13:18
Gürcistan - Ukrayna maçı hangi kanalda? Gürcistan - Ukrayna maçı hangi kanalda? 13:15
Azerbaycan - Estonya maçı hangi kanalda? Azerbaycan - Estonya maçı hangi kanalda? 13:12
"Geliştirme sürecinin bir parçası" "Geliştirme sürecinin bir parçası" 13:04
"Neredeyse Galatasaraylıydım" "Neredeyse Galatasaraylıydım" 11:10
Beşiktaş maçında dikkat çekmişti! Cimbom listesine ekledi Beşiktaş maçında dikkat çekmişti! Cimbom listesine ekledi 11:11
Daha Eski
A Milli Takım'da sakatlık şoku! A Milli Takım'da sakatlık şoku! 11:28
Göztepe’ye ceza yağdı Göztepe’ye ceza yağdı 11:59
Beşiktaş'a Cherki'den kötü haber! Beşiktaş'a Cherki'den kötü haber! 12:36
Ancelotti - Arda Güler arasında neler yaşandı? Real Madrid... Ancelotti - Arda Güler arasında neler yaşandı? Real Madrid... 12:44
Milli Takım'da hazırlıklar tamam Milli Takım'da hazırlıklar tamam 12:53
Galler Türkiye maçına hazır Galler Türkiye maçına hazır 12:55