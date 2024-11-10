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Haberler Beşiktaş Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından Ömer Ali Şahiner: Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda...

Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından Ömer Ali Şahiner: Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir - Beşiktaş maçı golsüz beraberlik ile sonuçlandı. Maçın ardından ev sahibi takımın oyuncusu Ömer Ali Şahiner, açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 21:20
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Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından Ömer Ali Şahiner: Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir - Beşiktaş maçı golsüz beraberlik ile sonuçlandı. Maçın ardından ev sahibi takımın oyuncusu Ömer Ali Şahiner, açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"3 PUAN ALABİLİRDİK"

Beşiktaş ve Başakşehir için kritik maçtı. İki takım da kazanmak için sahaya çıktı, bu yüzden oyun zaman zaman kilitlendi. Kopenhag'tan kalan savunma anlayışımızı yine sahaya yansıttık. Beşiktaş'a boş alan vermedik. Pozisyonlar üretemeye çalıştık, net olmasa bile bir iki fırsat bulduk. Biraz daha dikkatli olsak, 3 puan alabilirdik. Bu dönemde çok kazanmak istedik ama başaramadık. Bu maçta en önemli şey ise mücadelemiz ve 1 puan. Beşiktaş'a bundan sonrası için başarılar dilerim.

"RAFA SILVA'DAN DARBE ALDIM"

Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda Rafa Silva'dan darbe aldım. Sonrasında bir pozisyonda ben sert geldim ve darbeden dolayı sıkıntı yaşadım. Darbenin etkisiyle oyundan çıkmak zorunda kaldım.

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