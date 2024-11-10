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Haberler Beşiktaş BAŞAKŞEHİR- BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR- BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 18:04 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 18:55
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BAŞAKŞEHİR- BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Galatasaray mağlubiyetinin ardından geçen hafta sahasında Kasımpaşa'ya da 3-1 yenilen Beşiktaş, liderin 8 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde aldığı 2-1'lik Malmö galibiyetiyle moral bulsa da ligde şampiyonluk yarışında oldukça kritik maçlar oynuyor. Peki Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Beşiktaş maçı 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih

Başakşehir - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Galatasaray mağlubiyetinin ardından geçen hafta sahasında Kasımpaşa'ya da 3-1 yenilen Beşiktaş, liderin 8 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde aldığı 2-1'lik Malmö galibiyetiyle moral bulsa da ligde şampiyonluk yarışında oldukça kritik maçlar oynuyor. 8 puanlık farkın daha fazla açılmaması, hatta Galatasaray'ın puan kaybı halinde aşağıya çekilmesi için seri galibiyetler alması gereken Beşiktaş'ın, Başakşehir FK deplasmanından tek beklentisi galibiyet üzerine.

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