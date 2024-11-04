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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'a büyük tepki!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sezon başında sergilenen performans nedeniyle büyük alkış alan Giovanni van Bronckhorst son maçlarda alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'a büyük tepki!

Beşiktaş için son dönemde işler yolunda gitmiyor... Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'a kaybeden Kartal bu hafta da evinde öne geçmesine rağmen Kasımpaşa'ya ikici yarıda yediği 3 golle boyun eğdi. Takvim'in yer verdiği habere göre üst üste alınan 2 yenilgi sonrası Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhors da ciddi ciddi tartışılmaya başladı.

Ligde son 4 maçta 1 galibiyet alabilen ve 8 puan kaybeden tecrübeli hoca oynattığı etkisiz futbol ve oyuncu tercihleriyle de Siyah-Beyazlı taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kaldı. Beşiktaş yönetiminin ise deneyimli teknik adamın şimdilik arkasında durduğu, ancak Kartal'ın içinde bulunduğu zorlu fikstürde yaşanabilecek olası puan kayıpları sonrası bu desteğini çekebileceği de gelen haberler arasında. 49 yaşındaki çalıştırıcı yönetimindeki Beşiktaş 11. hafta itibariyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

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