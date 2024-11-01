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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a 20'lik santrfor! Devre arasında temasa geçilecek

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Forvet takviye yapması beklenen siyah beyazlılar geleceğe yatırım için Ayvalıkgücü Belediyespor'un golcüsü Ali Habeşoğlu'nu transfer etmek istiyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 15:57
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a 20'lik santrfor! Devre arasında temasa geçilecek

Beşiktaş Ayvalıkgücü Belediyespor'un golcüsü Ali Habeşoğlu'nu transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a 20'lik santrfor! Devre arasında temasa geçilecek

Genel Koordinatör Samet Aybaba'nın geçtiğimiz günlerde oynanan Ayvalıkgücü Belediyespor-Bayburt Özel İdare Spor karşılaşmasında 20 yaşındaki santrfor Habeşoğlu'nu yakından takip ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a 20'lik santrfor! Devre arasında temasa geçilecek

Takvim'de yer alan habere gör; Siyah- Beyazlılar devre arasında genç oyuncu için kulübü ile temasa geçecek.

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