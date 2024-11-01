TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a 20'lik santrfor! Devre arasında temasa geçilecek
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Forvet takviye yapması beklenen siyah beyazlılar geleceğe yatırım için Ayvalıkgücü Belediyespor'un golcüsü Ali Habeşoğlu'nu transfer etmek istiyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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ALİ HABEŞOĞLU KİMDİR?
29 Temmuz 2004 Hatay doğumlu olan Ali Habeşoğlu santrafor bölgesinde görev alıyor. 1.90 cm boyundaki golcü oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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