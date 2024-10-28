Ersin Destanoğlu'dan derbi sonrası hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş dev derbide deplasmanda Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE ERSİN'İN AÇIKLAMALARI:

Senelerce bu ülkede hakemler tartışılıyor. Bu kadar kolay değil. Takdir haklarını Galatasaray lehine kullanan bir hakem vardı. Bize faul yapılıyor. Galatasaray lehine faul veriliyor. Sarı kartlı oyuncular var. İkinci sarı yok. Ben anlamıyorum. Ben daha barajı kurdururken oyunu başlatıyor. İtiraz ediyorum. Kart görüyorum. Bugün futbolun önüne geçen bir hakem yönetimi vardı.

Biz bugün güzel oynadık. Top genellikle bizdeydi. Galatasaray sadece 2 duran toptan gol attı.