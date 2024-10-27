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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Dev teklif ortaya çıktı

Beşiktaş aradığı kanat oyuncusunu Brezilya’da buldu. Fluminense’de forma giyen Jhon Arias için teklif verildi. Siyah Beyazlı yönetim Kolombiyalı yıldızdan haber bekliyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Dev teklif ortaya çıktı

Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyahbeyazlılar, Brezilya'da Fluminense takımının formasını giyen Jhon Arias'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Yaz aylarında Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Kolombiyalı kanat oyuncusu için teklif yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncu için bütün şartları zorluyor. Sağ ve sol kanatta görev yapabilen ayrıca zaman zaman 10 numara pozisyonunda da forma giyen yetenekli futbolcuyu Teknik Direktör Van Bronckhorst'un ısrarla istediği ifade edildi. Brezilya'dan gelen haberlere bakılacak olursa Beşiktaş işi bitirmek üzere.

TEKLİF 10 MİLYON EURO

Hücum hattındaki alternatiflerini çoğaltmak isteyen siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcunun transferi konusunda aşama kaydetti. Brezilya ekibinin Arias için 15 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Beşiktaş'ın ise Arias için 10 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı bildirildi. Kara Kartal'ın ise sezon başında Galatasaray'ı reddeden Nicola Zalewski'den sonra Jhon Arias'ı da listesine eklemesi dikkat çekici. Kolombiyalı futbolu bu sezon Fluminense formasıyla 20 maçta 5 gol, 3 asist katkısında bulundu.

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