Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Hasan Arat yönetimi için ibra kararları açıklandı!

Beşiktaş'ta gerçekleşen Beşiktaş Kulübü 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim dönemine yönelik karar çıktı. 01.06.2023 - 03.12.2023 arasında yönetimde bulunan Ahmet Nur Çebi dönemi idari ve mali yönden ibra edilmedi. Başkan Hasan Arat'ın dönemi ise oy çokluğuyla ibra edildi.

GENEL KURULDAN KARAR ÇIKTI

"03.12.2023 – 31.05.2024 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmiştir."

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