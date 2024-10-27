  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Hasan Arat yönetimi için ibra kararları açıklandı!

Beşiktaş'ta gerçekleşen Beşiktaş Kulübü 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ile mevcut başkan Hasan Arat ve yönetimi hakkında ibra kararları açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 17:22 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 17:27
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Hasan Arat yönetimi için ibra kararları açıklandı!

Beşiktaş'ta gerçekleşen Beşiktaş Kulübü 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim dönemine yönelik karar çıktı. 01.06.2023 - 03.12.2023 arasında yönetimde bulunan Ahmet Nur Çebi dönemi idari ve mali yönden ibra edilmedi. Başkan Hasan Arat'ın dönemi ise oy çokluğuyla ibra edildi.

GENEL KURULDAN KARAR ÇIKTI

"03.12.2023 – 31.05.2024 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmiştir."

Detaylar geliyor...

Derbi öncesi dikkat çeken ayrıntı!
G.Saray'a sambacı sol bek!
DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş için flaş sözler! Kartal'ın galibiyeti Fransa'yı karıştırdı...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Masada TUSAŞ'a saldırı, Gazze, 2025 bütçesi ve enflasyon var!
F.Bahçe'de Mourinho şoku! Cezası...
Ancelotti'ye El Clasico sonrası Arda şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIFA'dan Meler'e görev! FIFA'dan Meler'e görev! 16:37
G.Saray hata yapmadı! G.Saray hata yapmadı! 16:24
Parma ucuz yırttı! Parma ucuz yırttı! 16:21
Beşiktaş deplasmanda kaybetti! Beşiktaş deplasmanda kaybetti! 16:13
Gol düellosunda kazanan Bandırma! Gol düellosunda kazanan Bandırma! 16:07
Bandırmaspor'dan zirve takibi Bandırmaspor'dan zirve takibi 16:04
Daha Eski
Gaziantep evinde kazandı Gaziantep evinde kazandı 15:25
Derbi öncesi dikkat çeken ayrıntı! Derbi öncesi dikkat çeken ayrıntı! 15:18
Çebi: Ne çaldım, ne çaldırdım Çebi: Ne çaldım, ne çaldırdım 15:08
Beşiktaş'ta olay Semih Kılıçsoy gelişmesi! Beşiktaş'ta olay Semih Kılıçsoy gelişmesi! 13:45
Arat: Beşiktaş ağır taştır, altında kalırsınız! Arat: Beşiktaş ağır taştır, altında kalırsınız! 13:39
Ancelotti'ye El Clasico sonrası Arda şoku! Ancelotti'ye El Clasico sonrası Arda şoku! 13:34