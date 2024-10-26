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Haberler Beşiktaş

Gio ilk peşinde

Yabancı teknik direktörler idaresinde Süper Lig'de Galatasaray'a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla elde eden Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile 14 yıl sonra ilki yaşamak istiyor. Teknik Direktör Bronckhorst yönetiminde ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde eden ve henüz yenilgi yaşamayan Kartal, bu gidişatını Cimbom karşısında da sürdürmek istiyor. Beşiktaş, Aslan'a karşı Süper Lig'de son galibiyetini ise Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Gio ilk peşinde
Yabancı teknik direktörler idaresinde Süper Lig'de Galatasaray'a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla elde eden Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile 14 yıl sonra ilki yaşamak istiyor. Teknik Direktör Bronckhorst yönetiminde ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde eden ve henüz yenilgi yaşamayan Kartal, bu gidişatını Cimbom karşısında da sürdürmek istiyor. Beşiktaş, Aslan'a karşı Süper Lig'de son galibiyetini ise Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla aldı.
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