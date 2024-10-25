BEŞİKTAŞ HABERİ - Hüseyin Yücel'den Yunus Akgün açıklaması! "Verilen ceza için..."

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Süper Lig'de Antalyaspor maçının ardından yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası "hakaret" maddesinden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti. Kurul, milli futbolcuyla 117 bin TL para cezası verildiğini açıkladı. Beşiktaş, kararının ardından sosyal medya hesabından 117 adet alkış emojisi paylaşarak tepki göstermişti.

"CEZA İÇİN BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

Siyah-beyazlı kulübün 2. Başkanı Hüseyin Yücel, A Spor'a bağlanarak siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yunus Akgün'e verilen cezaya da değinen Yücel, "Verilen ceza için çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce oyuncuların buna benzer yapmış olduğu davranışların cezaları daha farklı olmuştu, bu sefer daha farklı oldu ama Federasyon'un takdiridir. Saygıyla karşılamak durumundayız." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I YENİP İVMEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Hüseyin Yücel, "Galatasaray maçını kazanıp bu ivmeyi de devam ettireceğiz. Mayıs sonuna kadar mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor." dedi.