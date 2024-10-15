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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'a 34'lük kurt golcü! Immobile'nin yeni partneri...

Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ciro Immobile'ye partner arayan siyah-beyazlılar rotasını Hollanda'ya çevirdi. Kara kartal PSV forması giyen o isimle ilgileniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş'a 34'lük kurt golcü! Immobile'nin yeni partneri...

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Ara transfer döneminde kadrosuna santrfor takviyesi yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ın Hollanda'nın ünlü takımı PSV forması giyen Luuk de Jong ile temasa geçeceği öğrenildi. Bu sezon birçok kulvarda başarı hedefleyen siyahbeyazlıların gündemine flaş bir isim oturdu. İmmobile'yi zaman zaman dinlendirerek rahatlamayı düşünen Kara Kartal'ın PSV'de top koşturan de Jong ile anlaşmak istediği ortaya çıktı. PSV Eindhoven ile sezona iyi bir başlangıç yapan 7 maçta 4 gol, 4 asist yapan Hollandalı yıldız oyuncu kendisini memnun edecek bir teklifin gelmesi halinde gelecek önerileri gözden geçireceği gelen haberler arasında yer aldı.

TEKLİFLERE AÇIK

30 Haziran 2025'de kontratı bitecek olan 34 yaşındaki forvetin, eğer iyi bir sözleşme gelirse değerlendireceği öğrenildi. Hollandalı santrforun piyasa değeri 3.5 milyon euro. Tecrübeli futbolcu, milli takımla 39 karşılaşmaya çıkarken, 8 gole imza attı. Luuk de Jong'u siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonda istemesine rağmen transferi olumlu sonuçlandıramamıştı. Hollandalı yıldız, kariyerinde Twente, Gladbach, Newcastle, PSV, Sevilla ve Barcelona gibi takımlar adına maça çıktı.

Hollanda basınında çıkan haberde 34 yaşındaki Hollandalı golcünün ara transfer döneminde Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, siyah-beyazlı kulübün futbolcunun maaş taleplerini karşılayabilecek durumda olduğu yazıldı.

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