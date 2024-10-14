Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Girişimler başlıyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer döneminde Ciro Immobile ve Rafa Silva takviyeleriyle gündem olan Beşiktaş'ta ocak ayı için arayışlar başladı. Sol bek ve kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da onay verdiği iki ismi takıma kazandırmak için düğmeye bastı. İşte o isimler... (BJK spor haberi)
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Piyasa değeri 2 milyon euro olan Bello, bu sezon çıktığı 14 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.
LAURIENTE İÇİN YENİ TEKLİF
Hücumda kanat rotasyonu ise Kartal'ın bir başka kanayan yarası.
İtalyan SassuoloNews'in haberine göre, yaz aylarında Sassuolo'nun sol açığı Armand Lauriente ile ilgilenen ancak maliyetini karşılayamayan siyah-beyazlılar, devre arasında yeniden İtalyan ekibinin kapısını çalacak.
Haberde, Giovanni van Bronckhorst'un da transfere onay verdiği belirtildi.
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