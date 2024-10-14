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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Girişimler başlıyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer döneminde Ciro Immobile ve Rafa Silva takviyeleriyle gündem olan Beşiktaş'ta ocak ayı için arayışlar başladı. Sol bek ve kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da onay verdiği iki ismi takıma kazandırmak için düğmeye bastı. İşte o isimler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 12:51
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Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Girişimler başlıyor

Sezona fırtına gibi başlayan ancak ardından türlü rotasyon sorunları nedeniyle ilk haftalardaki hücum coşkunluğunu kaybeden Beşiktaş, nihai çözümü devre arasında arayacak.

Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Girişimler başlıyor

Akşam'ın haberine göre, elinde sol bek orijinli yalnızca Arthur Masuaku kalan Kartal, bu bölgeyi George Bello ile desteklemek istiyor.

Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Girişimler başlıyor

Yönetime danışmanlık yapan ABD'li Brad Friedel'ın vatandaşı olan 21 yaşındaki Bello, Avusturya'da LASK Linz forması giyiyor.

Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Girişimler başlıyor

Piyasa değeri 2 milyon euro olan Bello, bu sezon çıktığı 14 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.

Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Girişimler başlıyor

LAURIENTE İÇİN YENİ TEKLİF

Hücumda kanat rotasyonu ise Kartal'ın bir başka kanayan yarası.

Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Girişimler başlıyor

İtalyan SassuoloNews'in haberine göre, yaz aylarında Sassuolo'nun sol açığı Armand Lauriente ile ilgilenen ancak maliyetini karşılayamayan siyah-beyazlılar, devre arasında yeniden İtalyan ekibinin kapısını çalacak.

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