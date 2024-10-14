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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan Domenico Berardi hamlesi! Transferi Ciro Immobile bitirecek

Beşiktaş ara transferde yönünü İtalya’ya çevirecek. İddiaya göre Hummels’ten sonra istediği sağ kanat için Domenico Berardi ile görüşecek. İtalyan yıldızı Immobile ikna edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'tan Domenico Berardi hamlesi! Transferi Ciro Immobile bitirecek

Avrupa ve Süper Lig'de son haftalarda istediği sonucu alamayan Beşiktaş'ın en büyük hedefi ligde şampiyonluk yaşamak. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, ara transfer dönemi gelmemesine rağmen şimdiden çalışmalarına başladı. Kurmay isimlerle yaptığı görüşmelerde Domenico Berardi ismi gündeme geldi. Yönetim, Van Bronkhorst'un talepleri doğrultusunda transfer yapmayı planlıyor. Hollandalı çalıştırıcı da başta forvet arkası, kanat ve merkez orta saha olmak üzere birçok pozisyona transfer istiyor.

YÖNETİM İŞİ SIKI TUTMALI

Siyah beyazlı kulübe yakın olan kaynaklar, Beşiktaş'ın Domenico Berardi ile ilgilendiğini söylüyorlar. 1994 doğumlu futbolcu, güncel tarih itibariyle, Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyiyor. Kulübü ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Güncel Transfermarkt değeri 10 milyon euro olan oyuncu, düzenli olarak İtalya milli takımına da çağrılıyor. Bu durum, başka kulüplerin de oyuncuya ilgi göstermelerini sağlıyor. Bir başka deyişle, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde elini sıkı tutarak İtalyan forveti Ciro Immobile üzerinden ikna etmeye çalışacak.

CİRO'NUN MİLLİ TAKIM ARKADAŞI

1.83 boyundaki İtalyan yıldız oyuncunun, sol ayağını etkili bir şekilde kullanıyor, hem forvet arkasında hem de sağ kanatta görev yapabiliyor. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Ciro İmmobile'nin de Milli Takım'dan arkadaşıydı. Birlikte oynadığı milli maçlarda genellikle İmmobile yerini Domenico Berardi'ye bırakırdı. Beşiktaşlı kurmaylar iki oyuncunun birbirleriyle olan uyumunu da düşünerek bu transferi biran önce bitirmek istiyor.

2 AYRILIK YOLDA

Siyah-beyazlılar bu çerçevede arayışlara şimdiden başladı. Sol kanat ve golcü takviyesi için düğmeye basan Kartal'da Alex Oxlade Chamberlain ve Jean Onana ile devre arasında yolların ayrılmasının planladığı aktarıldı. Chamberlain'in bonservisiyle birlikte gönderilmesi, bulduğu şansları kullanamayan Onana'nın da Avrupa'da bir kulübe kiralanması düşünülüyor.

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