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Haberler Beşiktaş

Kaua Santos, Kara Kartal’a set çekti

Eintracht Frankfurt takımının 21 yaşındaki eldiveni, 1’i penaltı tam 9 kurtarışa imza attı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Kaua Santos, Kara Kartal’a set çekti

Beşiktaş dün mağlup oldu ancak uzun bir süre Eintracht Frankfurt karşısında üstün olan taraftı. Eline geçirdiği net pozisyonlarda ise Alman ekibinin kalecisi Santos'u aşamadı. İmmobille'nin penaltısını çıkaran 21 yaşındaki eldiven, 9 net kurtarışla siyah-beyazlıları durduran adam oldu. 1.96 boyundaki kaleci, Eintracht Frankfurt'u ayakta tutmayı başardı. Brezilyalı kaleci maç sonrası, "Gerçekten de çok zor bir deplasmanda kazandık. Beşiktaş taraftarı inanılmaz. Müthiş statta güzel bir maç oldu. Aldığımız galibiyet çok değerli" ifadesini kullanı.

9 MAÇTA 1 ZAFER

Kartal, Avrupa'da son 9 maçta 1 kez kazanabildi. 2019-20'de Bratislava'ya 4-2, Braga'ya 3-1, Wolves'e de 4-0, Wolves'e 1-0, Braga'ya 2-1 yenilirken, tek galibiyetini 2-1'lik skorla Bratislava'ya karşı elde etti. 2020-2021'de de Rio Ave'yle 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bu yıl da iki kez yenildi.

YİNE KAYIP

Teknik direktör Bronckhorst, İskoçya Ligi takımı Glasgow Rangers'ı çalıştırdığı dönemde Avrupa Ligi'nde finaldeki Frankfurt ile karşılaşmıştı. Bronckhorst, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmayı seri penaltılar sonucunda 5-4 kaybetti.

YASAĞA İTİRAZ

Beşiktaş, Lyon maçında siyah-beyazlı taraftarlara getirilen deplasman yasağına itiraz etti. Yapılan açıklamada, "Lyon ile 24 Ekim Perşembe oynanacak Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak Lyon Vlisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlarımızın stada ve Lyon kentine alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Taraftarlarımızın statta yer alması için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başladık" denildi.

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