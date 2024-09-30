Beşiktaş - Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanacağı açıklandı

Beşiktaş, Hapoel Shlomo Tel Aviv maçıyla ilgili resmi sosyal medya kanallarından bilgilendirmede bulundu. Açıklamada karşılaşmanın İstanbul'da oynanacağı şu ifadelerle belirtildi:

Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Shlomo Tel Aviv Maçı Hakkında Bilgilendirme

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızın yer aldığı BKT EuroCup turnuvasının organizatörü EuroLeague yönetimi, Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızla Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında 9 Ekim Çarşamba günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan BKT EuroCup 3. hafta müsabakasının Sırbistan'da oynanmasına karar vermişti.

Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun EuroLeague yönetimine ve Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından EuroLeague yönetimi, müsabakanın İstanbul'da oynanmasına karar vermiştir.

Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Shlomo Tel Aviv, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacaktır.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK