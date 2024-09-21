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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Üç bölgeye takviye

Beşiktaş Yönetimi beklenen verimi alamadığı ve eksik kaldığı mevkiler için şimdiden transfer arayışlarına girdi. Ara transfer zamanı geldiğinde 3 bölgeye takviye için 3 yıldız futbolcunun kapısı çalınacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Üç bölgeye takviye

Hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefiyle yola devam eden siyah-beyazlılar, geniş çaplı bir operasyon yapmaya hazırlanıyor. Takımın kritik bölgelerini, nokta atışı hamlelerle güçlendirmeye karar veren Beşiktaş'ta, 3 isim ve 3 bölge ön plana çıkıyor. Siyah-beyazlı kulübün öncelik verdiği pozisyonlar sol bek, orta saha ve forvet hattı olacak. Bu arada 14 yabancısı bulunan Kara Kartal'ın transfer yapabilmesi için öncelikle mevcut kadrosundaki yabancı sayısını azaltması gerekecek. Bu konuda yönetim girişimlere başladı.

NİCOLA ZALEWSKI&NBSP;İLK SIRADA

Beşıktaş, ara dönem için Nicola Zalewski'yi listenin ilk sırasına yazdı. Polonyalı futbolcunun oyun tarzı, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Kariyerine 10 numara pozisyonunda başlamış olmasına rağmen, hem sağ hem de sol kanatta hem de orta sahada oynayabilme yeteneğine sahip. Genç yıldız, Polonya Milli Takımı'nda daha farklı pozisyonlarda değerlendirilebiliyor. Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde 21 yaşındaki oyuncu için Roma'nın kapısını çalacak.

SAMBACI BEK YİNE GÜNDEMDE

Transfer dönemini sol bek takviyesi yapamadan kapatan Beşiktaş, ara transfer döneminde bu eksikliği gidermek için arayışlarına başladı. Her iki kanatta oynayabilen bir bek oyuncusu bakan Kara Kartal, aradığı ismi Hollanda'da buldu. siyah- beyazlıların, PSV'de sol bek oynayan Brezilyalı Mauro Junior'ı gündemine aldığı öğrenildi. Giocanni Van Bronckhorst'un da onay verdiği 31 yaşındaki oyuncu için devre arasında bir teklif yapılacağı da gelen haberler arasında.

SADIO MANE İÇİN PUSUDA

Beşıktaş, Senegalli yıldız için ısrarlı bekleyişini sürdürüyor. Yaz transfer döneminin son anına kadar Mane isteğinden bir adım bile geri atmayan siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde de Senegalli yıldızı kadrosuna katmak için büyük çaba harcayacak. Suudi Arabistan'da mutlu olmadığı bilinen tecrübeli futbolcuyu transfer etmek için yönetim pusuda bekliyor. Al Nassr'da bu sezon 6 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 517 dakika süre alırken 2 asistlik skor katkısı verdi. Mane de Suudi Arabistan'daki macerasına bir nokta koymak istiyor. Gelecek tekliflere sıcak bakıyor.

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