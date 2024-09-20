BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rafa Siva isyan etti! "Gaddarca tekme atıyorlar"
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, sürekli kendisine yönelik sert faullerin ardından isyan etti. Siyah beyazlıların Portekizli oyuncusu bu konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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Rafa Silva, "Maçlar adil olmuyor. Hakem kararları ne yazık ki bizi tekmelerden korumuyor" dedi.
31 yaşındaki Portekizli orta saha, "Türk futbolunun marka değerinin artması, izlenme oranlarının yükselmesi için kora kor bir mücadele olmalı. Ancak gaddarca tekme atanlara da cezası verilmeli. Hakemler de maçı gereksiz düdüklerle kesmemeli." diye konuştu.
"ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"
Ligde 4 maçta attığı 2 gol dışında harika hareketleri ve futbol zekası olarak da dikkat çeken Rafa Silva, şampiyonluk yarışında son maça kadar olacaklarını, katıldıkları her turnuvada başarılı olmak için çalışacaklarını da söyledi.
EN FAZLA FAUL YAPILAN OYUNCU RAFA
Ligde 51 faul yapılan ve en az faule maruz kalan takımlardan biri olan siyah beyalılarda Rafa'nın durumu farklı.
Portekizli, maç başı 2.65 faul ortalamasıyla, ligin en çok faul yapılan oyuncusu. İkinci sırada F.Bahçeli Maximin yer alırken, bir başka Beşiktaşlı Fernandes 4'üncü, Benfica'ya giden Kerem ise 3. sırada.
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