BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rafa Siva isyan etti! "Gaddarca tekme atıyorlar"

"ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"



Ligde 4 maçta attığı 2 gol dışında harika hareketleri ve futbol zekası olarak da dikkat çeken Rafa Silva, şampiyonluk yarışında son maça kadar olacaklarını, katıldıkları her turnuvada başarılı olmak için çalışacaklarını da söyledi.