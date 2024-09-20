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Haberler Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rafa Siva isyan etti! "Gaddarca tekme atıyorlar"

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, sürekli kendisine yönelik sert faullerin ardından isyan etti. Siyah beyazlıların Portekizli oyuncusu bu konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 10:25
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rafa Siva isyan etti! "Gaddarca tekme atıyorlar"

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, Posta Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Rafa, kendisine atılan tekmelerden şikayetçi oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rafa Siva isyan etti! "Gaddarca tekme atıyorlar"

Rafa Silva, "Maçlar adil olmuyor. Hakem kararları ne yazık ki bizi tekmelerden korumuyor" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rafa Siva isyan etti! "Gaddarca tekme atıyorlar"

31 yaşındaki Portekizli orta saha, "Türk futbolunun marka değerinin artması, izlenme oranlarının yükselmesi için kora kor bir mücadele olmalı. Ancak gaddarca tekme atanlara da cezası verilmeli. Hakemler de maçı gereksiz düdüklerle kesmemeli." diye konuştu.


BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rafa Siva isyan etti! "Gaddarca tekme atıyorlar"

"ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Ligde 4 maçta attığı 2 gol dışında harika hareketleri ve futbol zekası olarak da dikkat çeken Rafa Silva, şampiyonluk yarışında son maça kadar olacaklarını, katıldıkları her turnuvada başarılı olmak için çalışacaklarını da söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rafa Siva isyan etti! "Gaddarca tekme atıyorlar"

EN FAZLA FAUL YAPILAN OYUNCU RAFA

Ligde 51 faul yapılan ve en az faule maruz kalan takımlardan biri olan siyah beyalılarda Rafa'nın durumu farklı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rafa Siva isyan etti! "Gaddarca tekme atıyorlar"

Portekizli, maç başı 2.65 faul ortalamasıyla, ligin en çok faul yapılan oyuncusu. İkinci sırada F.Bahçeli Maximin yer alırken, bir başka Beşiktaşlı Fernandes 4'üncü, Benfica'ya giden Kerem ise 3. sırada.

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