Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çanakkale'ye geldi. Yücel ile Uçar, beraberindekilerle birlikte Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Siyah-beyazlı yöneticiler, dernek önünde yakılan meşalelerle karşılandı. Hüseyin Yücel, "İnşallah pazar günü Trabzonspor maçını kazanıp en güzel hediyeyi tüm Beşiktaş camiasına vermek istiyoruz" dedi. Siyah-beyazlı yönetici, takımdan ayrılmak istemeyen futbolcuların durumuyla ilgili, "Şu ana dek gelenler ve gidenler dahil olmak üzere 36 tane oyuncuyla hem yollarımızı ayırmışız hem de takımımıza oyuncu takviye etmişiz. Kolay kolay yapılacak bir iş değil çünkü sözleşmeleri de çok ağır mevcut oyuncularımızın. Amartey ile görüşüyoruz. Transfer dönemi kapanmadan ara yolu bulup anlaşmak istiyoruz" diye konuştu.

VAR BİR HAYALİMİZ

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, hedeflerine değinerek, "Hep söylüyorum, 'Bu sene var bir hayalimiz' diyorum. Çok dillendirmek istemiyorum. Güzel start verdik ama kesinlikle ayaklarımız yere basıyor. Şimdi önümüzde zorlu bir Trabzonspor deplasmanı var. Ondan da layıkıyla çıkıp yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MACCABI MAÇI İSTANBUL'DA

UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Maccabi Tel Aviv maçıyla alakalı konuşan Hüseyin Yücel, "İsrail takımı UEFA'ya başvuru gibi bir şeye yeltenmedi. Sadece birkaç basında bununla alakalı haber çıktı. Böyle bir şeye yeltendiler, lobisini yapmak istediler ama bizim dik duruşumuz sayesinde herhangi bir şekilde FIFA'ya başvuruları olmadı. Zannediyorum yüzde 99 hiçbir aksilik olmadığı takdirde biz onları İstanbul'da misafir edeceğiz ve maç İstanbul'da oynanacak" dedi.