Beşiktaş'tan kaleye takviye! Hollanda basını Diant Ramaj'ı duyurdu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transferin son günlerinde hareketlilik yaşanıyor. Van Bronckhorst yönetiminde sezona iyi başlayan siyah beyazlılar, Hollandalı çalıştırıcının raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim Alman kaleci Diant Ramaj'ı gündemine aldı. İşte transferin detayları... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Hollanda basını, Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda Beşiktaş'ın kaleci transferi gerçekleştireceğini duyurdu.
Haberde, Ajax forması giyen Diant Ramaj'ın, Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edildi.
Hollanda ekibi, Dimat'ı 2023 yılında Eintracht Frankfurt'tan 5 milyon Euro bedelle transfer etmişti.
22 yaşındaki eldiven geçtiğimiz sezon Ajax'ta 31 maçta görev aldı.
Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Diant Ramaj'ın sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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