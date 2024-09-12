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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan kaleye takviye! Hollanda basını Diant Ramaj'ı duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transferin son günlerinde hareketlilik yaşanıyor. Van Bronckhorst yönetiminde sezona iyi başlayan siyah beyazlılar, Hollandalı çalıştırıcının raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim Alman kaleci Diant Ramaj'ı gündemine aldı. İşte transferin detayları... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 11:16
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Beşiktaş'tan kaleye takviye! Hollanda basını Diant Ramaj'ı duyurdu

Milli aranın ardından rotasını Süper Lig'e çeviren Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

Beşiktaş'tan kaleye takviye! Hollanda basını Diant Ramaj'ı duyurdu

Van Bronckhorst yönetiminde sezona flaş bir giriş yapan siyah beyazlılar transfer döneminin son günlerinde sürpriz isimlere yöneldi.

Beşiktaş'tan kaleye takviye! Hollanda basını Diant Ramaj'ı duyurdu

Kadro planlamasını büyük ölçüde tamamlayan Beşiktaş'ta kaleci takviyesi için harekete geçildi.

Beşiktaş'tan kaleye takviye! Hollanda basını Diant Ramaj'ı duyurdu

Hollanda basını, Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda Beşiktaş'ın kaleci transferi gerçekleştireceğini duyurdu.

Beşiktaş'tan kaleye takviye! Hollanda basını Diant Ramaj'ı duyurdu

Haberde, Ajax forması giyen Diant Ramaj'ın, Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'tan kaleye takviye! Hollanda basını Diant Ramaj'ı duyurdu

Hollanda ekibi, Dimat'ı 2023 yılında Eintracht Frankfurt'tan 5 milyon Euro bedelle transfer etmişti.

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