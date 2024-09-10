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Beşiktaş'ta Sadio Mane tamam!

Transfer sezonunun en afilli takımı Beşiktaş, transfer pastasının çileğini koymaya hazırlanıyor. Al Nassr’da futbol hayatını sürdüren Mane Beşiktaş’a oldukça yakın görünüyor. Konuyu Başkan Hasan Arat da yakından takip ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş'ta Sadio Mane tamam!

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Yaptığı transferlerle sezona damga vuran Beşiktaş, Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde oynayan dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane ile transfer görüşmelerine başladı. Başkan Hasan Arat, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'a giderek, yakın dostu ve Al Nassr Başkanı Musalli El-Muammer ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Mane transferi konusunda El-Muammer'den kolaylık istedi. El Muammer'in de Başkan Arat'a olumlu cevap verdiği siyah beyazlıların bu transferi bitirmek üzere olduğu bildirildi.

MÜSLÜMAN ÜLKEYE SICAK BAKIYOR

Beşiktaş ve Al Nassr arasında, futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Mane'nin, Al Nassr'da gözden çıkarıldığı ve kariyerine Müslüman bir ülkede devam etmek istediği için Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtiliyor. Transferin finansal boyutunda ise ünlü bir iş insanının, siyah-beyazlı kulübe destek olacağı öğrenildi. Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor.

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