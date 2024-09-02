Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz Rio Ave'ye transfer oldu!

Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandığını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 16:16 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 16:16
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz Rio Ave'ye transfer oldu!

Beşiktaş, altyapıdan yetişen 20 yaşındaki genç orta saha Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekiplerinden Rio Ave'ye kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz'den Rio Ave kulübüne geçici transfer olmuştur. Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız Demir Ege Tıknaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig devinden Arda Güler bombası!
F.Bahçe yılın bombasını patlatacak! Eski G.Saraylı...
DİĞER
SON DAKİKA: Ferdi gerçeği ortaya çıktı! Rekor zammı reddetti: Para için değil, hayallerim için gidiyorum
Başkan Erdoğan'dan 2024 - 2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde muhalefete yeni anayasa tepkisi: Kemikleşmiş bir kakafoni
Avrupa Ligi'nde 3 Büyüklerin ilk 8 şansı nedir?
Beşiktaş'ın sağ kanadına sürpriz isim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! G.Saray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! 16:27
Beşiktaş'ın sağ kanadına sürpriz isim! Beşiktaş'ın sağ kanadına sürpriz isim! 16:19
Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı! Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı! 16:15
A Milli Takım Riva'da bir araya geldi! A Milli Takım Riva'da bir araya geldi! 16:05
Süper Lig devinden Arda Güler bombası! Süper Lig devinden Arda Güler bombası! 16:03
Avrupa Ligi'nde 3 Büyüklerin ilk 8 şansı nedir? Avrupa Ligi'nde 3 Büyüklerin ilk 8 şansı nedir? 15:54
Daha Eski
Alex Telles kimdir? Alex Telles kimdir? 15:40
Al Nassr Alex Telles kararını açıkladı! Al Nassr Alex Telles kararını açıkladı! 15:19
İşte F.Bahçeli o ismin yeni adresi! İşte F.Bahçeli o ismin yeni adresi! 15:13
Balkanlar’ın en iyi binicileri İstanbul’da yarışacak! Balkanlar’ın en iyi binicileri İstanbul’da yarışacak! 15:07
Hatay yeni transferini açıkladı! Hatay yeni transferini açıkladı! 14:47
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 14:44