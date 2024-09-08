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Kartal'a İskoç sağ bek

Savunmaya takvıye arayışlarını sürdüren Beşıktaş’ta gündem Tavernier. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İskoçya'ya çıkarma yaptı. Siyah beyazlılar, menajeri aracılığıyla teklif götürdüğü sağ bek James Tavernier'i kadrosuna katmak istiyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Kartal'a İskoç sağ bek

Beşiktaş, İskoçya Premiership ekibi Rangers'ın formasını giyen James Tavernier'i kadrosuna katmak istiyor. 32 yaşındaki sağ bek, İskoç takımından ayrılma kararı aldı ve menajeri aracılığıyla Beşiktaşlı kurmaylarla görüştü. Siyah beyazlı takımda oynamayı çok istediğini dile getiren Tavernier'in sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Rangers'ta görev yaptığı dönemde James Tavernier'le çalıştı.

TAVERNIER'E KATAR'DAN DA TALİP VAR

İngiliz basınından talkSPORT'ta yer alan habere göre, deneyimli yıldızın menajerinin Türkiye ve Katar'dan takımlarla görüştüğü ifade edildi. Tavernier ile Katar'dan da Al-Arabi ve Al-Gharafa'nın ilgilendiği kaydedildi. 2015 yılından bu yana Rangers forması giyen Tavernier'in İskoç temsilcisi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Tavernier, Rangers'ta çıktığı 467 maçta 125 gol attı ve 131 asist yaptı.

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