Kartal'a İskoç sağ bek

Beşiktaş, İskoçya Premiership ekibi Rangers'ın formasını giyen James Tavernier'i kadrosuna katmak istiyor. 32 yaşındaki sağ bek, İskoç takımından ayrılma kararı aldı ve menajeri aracılığıyla Beşiktaşlı kurmaylarla görüştü. Siyah beyazlı takımda oynamayı çok istediğini dile getiren Tavernier'in sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Rangers'ta görev yaptığı dönemde James Tavernier'le çalıştı.

TAVERNIER'E KATAR'DAN DA TALİP VAR

İngiliz basınından talkSPORT'ta yer alan habere göre, deneyimli yıldızın menajerinin Türkiye ve Katar'dan takımlarla görüştüğü ifade edildi. Tavernier ile Katar'dan da Al-Arabi ve Al-Gharafa'nın ilgilendiği kaydedildi. 2015 yılından bu yana Rangers forması giyen Tavernier'in İskoç temsilcisi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Tavernier, Rangers'ta çıktığı 467 maçta 125 gol attı ve 131 asist yaptı.