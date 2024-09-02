Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Fransız futbolcunun, Torino ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

Tecrübeli oyuncunun genellikle defansif orta saha olarak görev yaptığı ancak gerektiğinde stoper olarak da oynayabildiği ifade edildi.