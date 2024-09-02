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Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Sezona fırtına gibi giren Beşiktaş'ta gözler transfer harekatına çevrilmiş durumda. Siyah beyazlılar özellikle bek ve kanat pozisyonları için arayışa geçmişti. Ancak Kartal'ın transfer gündemine dair şaşırtan bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Beşiktaş'ın sürpriz bir futbolcunun peşinde olduğunu açıkladı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 13:43
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Kubilay Açıkgün
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig'e çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Lige 3'te 3 yaparak giren siyah beyazlılarda, gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Yönetim özellikle bek ve kanat bölgesine takviye yapmayı hedefliyordu.

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Ancak Beşiktaş'ın transfer operasyonuna dair şaşırtan bir haber geldi.

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

İtalyan basını, siyah beyazlıların sürpriz bir ismin peşinde olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

FootballItalia'da yer alan habere göre Beşiktaş, Torino forması giyen Adrien Tameze'yi kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Haberde Torino'nun, 30 yaşındaki orta sahayı Beşiktaş'a satmak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

İki kulüp arasındaki resmi görüşmelerin ise birkaç gündür devam ettiği kaydedildi.

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Fransız futbolcunun, Torino ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Tecrübeli oyuncunun genellikle defansif orta saha olarak görev yaptığı ancak gerektiğinde stoper olarak da oynayabildiği ifade edildi.

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Adrien Tameze geçen sezon Torino'da toplam 31 maçta forma giydi.

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Tameze bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Fransız isim, 2023 yazında Hellas Verona'dan 2.8 milyon Euro karşılığında Torino'ya transfer olmuştu.

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

1.82 boyundaki futbolcu kariyerinde Nancy, Valenciennes FC, Nice ve Atalanta gibi takımlarda da ter dökmüştü.

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