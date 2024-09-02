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Beşiktaş'ın sağ kanadına sürpriz isim! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kanat mevkisine takviye yapmak isteyen Siyah-beyazlılar'ın gündemine son olarak sürpriz bir isim daha geldi. İşte o oyuncu ve detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 16:19
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Beşiktaş'ın sağ kanadına sürpriz isim! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Trendyol Süper Lig'in 4.haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u ağırladı.

Beşiktaş'ın sağ kanadına sürpriz isim! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Siyah-beyazlılar Immobile (P) ve Gedson Fernandes'in golleriyle Sivasspor'u 2-0 yenerek milli araya galibiyetle girmiş oldu.

Beşiktaş'ın sağ kanadına sürpriz isim! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Öte yandan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş'ın sağ kanadına sürpriz isim! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Kanat mevkisine takviye yapmak isteyen Siyah-beyazlılar'ın gündemine son olarak sürpriz bir isim daha geldi.

Beşiktaş'ın sağ kanadına sürpriz isim! Görüşmeler olumlu ilerliyor

İŞTE O İSİM!

Beşiktaş, Şilili sağ kanat oyuncusu Dario Osorio ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ın sağ kanadına sürpriz isim! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen 20 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın görüşmelerde çok ileri aşamada olduğu iddia edildi.

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