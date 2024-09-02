Beşiktaş'ın sağ kanadına sürpriz isim! Görüşmeler olumlu ilerliyor
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kanat mevkisine takviye yapmak isteyen Siyah-beyazlılar'ın gündemine son olarak sürpriz bir isim daha geldi. İşte o oyuncu ve detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
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Kanat mevkisine takviye yapmak isteyen Siyah-beyazlılar'ın gündemine son olarak sürpriz bir isim daha geldi.
İŞTE O İSİM!
Beşiktaş, Şilili sağ kanat oyuncusu Dario Osorio ile ilgileniyor.
Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen 20 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın görüşmelerde çok ileri aşamada olduğu iddia edildi.
Osorio, geçen sezon Midtjylland formasıyla 24 maça çıkıp 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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