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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta hedef joker Gosens!

Her kulvarda yoluna doludizgin devam eden Beşiktaş, transferde de boş durmuyor. Savunmada Paulista’ya yardımcı arayan yönetim Union Berlin’de forma giyen Gosens’in peşine düştü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta hedef joker Gosens!

Transfer dönemi sona ermeden sol bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş rotasını Almanya'ya çevirdi. Siyah beyazlılar, gündeme Union Berlin'den Robin Gosens geldi. Hollanda basını De Telegraaf'a göre sol bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen Kara Kartal, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Robin Gosens ile görüşme halinde. Beşiktaşlı kurmaylar, Ağustos ayı başında 30 yaşındaki sol bek ile aracılar kanalıyla görüştüğünü yazmıştı. Beşiktaş'ın yanı sıra Hollanda'dan PSV Eindhoven, İtalya'dan da Toronto'nun Robin Gosens'i gündemine aldığı belirtildi.

SEKİZ FARKLI MEVKİDE GÖREV ALDI

Joker oyuncu olarak görülen Robin Gosens, kariyeri boyunca tam 8 farklı pozisyonda görev aldı. Gosens; orta saha sol, sol bek, ön libero, sol kanat, merkez orta sağ, sağ bek, on numara ve orta saha sağ pozisyonlarında görev aldı.

11 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Geçen sezon Union Berlin'de 37 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli futbolcu Robin Gosens rakip ağları 7 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına 4 golün de pasını vererek 11 gole etki etme başarısı gösterdi. Alman savunmacı Atalanta, Inter ve Union Berlin haricinde kariyerinde daha önce FC Dordrecht ve Heracles formalarını da terletti

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