Haberler Beşiktaş

Vincenzo Montella Beşiktaş'a ziyarette bulundu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincezo Montella, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a ziyarette bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 16:29
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vincenzo Montella Beşiktaş'a ziyarette bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst ile Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı ağırladı. Bronckhorst ve Aybaba, Türk futbolunun geleceği hakkında Montella ile görüş alışverişinde bulundu.

Antrenman öncesinde futbolcularımızla selamlaşan Vincenzo Montella, milli futbolcularımızla ve İtalyan futbolcumuz Ciro Immobile ile bir süre sohbet etti. Immobile, imzaladığı Beşiktaş formasını Montella'ya hediye etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bir süre Futbol A Takımımızın antrenmanını izledi" ifadeleri kullanıldı.

F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı!
F.Bahçe'ye son dakika golü!
DİĞER
Milyonluk teknesinin sefasını sürüyor! Türkücü Ceylan yeni teknesiyle tatilde...
Başkan Erdoğan yangında evini kaybeden vatandaşlarla telefonda görüştü: "Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız"
G.Saray'da o isim yolcu!
"Beşiktaşlı çocukları sevindireceğiz!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Beşiktaşlı çocukları sevindireceğiz!" "Beşiktaşlı çocukları sevindireceğiz!" 17:22
G.Saray'da o isim yolcu! G.Saray'da o isim yolcu! 16:59
F.Bahçe'ye son dakika golü! F.Bahçe'ye son dakika golü! 16:58
Erol Bulut Muleka'ya talip oldu! Erol Bulut Muleka'ya talip oldu! 16:40
F.Bahçe'de o isimle yollar ayrıldı! F.Bahçe'de o isimle yollar ayrıldı! 16:35
Montella'dan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret! Montella'dan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret! 16:29
Daha Eski
Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret! Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret! 16:12
Beşiktaş'a sağ bek piyangosu! Beşiktaş'a sağ bek piyangosu! 15:46
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü 14:53
Young Boys - Galatsaray maçı hangi kanalda? Young Boys - Galatsaray maçı hangi kanalda? 14:36
Neymar'ın Barcelona hasreti! Neymar'ın Barcelona hasreti! 14:32
Beşiktaş Avrupa hazırlıklarına başladı Beşiktaş Avrupa hazırlıklarına başladı 14:31