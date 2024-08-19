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TRANSFER HABERİ | Şartlarda anlaşma sağlandı! Kartal'a İspanyol sağ kanat yolda

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, sezona ikinci haftasında ikinci galibiyetini alarak başladı. Yeni transferleri Silva, Immobile, Ndour gibi isimlerle en son çıktığı Antalyaspor maçında bu sezon iddialı olduklarını gösteren siyah beyazlılar, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın bitirmek üzere olduğu İspanyol sağ kanat transferi... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 13:23
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TRANSFER HABERİ | Şartlarda anlaşma sağlandı! Kartal'a İspanyol sağ kanat yolda

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Trendyol Süper Lig'ine 2'de 2 yaparak başladı.

TRANSFER HABERİ | Şartlarda anlaşma sağlandı! Kartal'a İspanyol sağ kanat yolda

Dolmabahçe'de Antalyaspor'u ağırladığı ikinci hafta maçını 4 - 2 kazanan siyah beyazlılar, yeni transferleri ile Süper Lig takımlarına gözdağı verdi.

TRANSFER HABERİ | Şartlarda anlaşma sağlandı! Kartal'a İspanyol sağ kanat yolda

Özellikle Semih, Immobile ve Silva'nın performanslarının damga vurduğu karşılaşmadan sonra Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Şartlarda anlaşma sağlandı! Kartal'a İspanyol sağ kanat yolda

Son olarak PSG ile anlaşarak kadrosuna Ndour'u katan ekip şimdi gözünü Wolves takımına dikti.

TRANSFER HABERİ | Şartlarda anlaşma sağlandı! Kartal'a İspanyol sağ kanat yolda

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yönetim, 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ | Şartlarda anlaşma sağlandı! Kartal'a İspanyol sağ kanat yolda

İşte siyah beyazlı ekibin şartlarda anlaşmaya vardığı ve iki kulübün son kararını vermesiyle birlikte Kartal'ın sağ kanadı olacak o İspanyol oyuncu:

TRANSFER HABERİ | Şartlarda anlaşma sağlandı! Kartal'a İspanyol sağ kanat yolda

Pablo Sarabia, Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen tecrübeli sağ kanat oyuncusu. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan oyuncu milli takımda 27 kere forma giymiş ve 9 gol, 3 asist üretmişti.

TRANSFER HABERİ | Şartlarda anlaşma sağlandı! Kartal'a İspanyol sağ kanat yolda

Wolves ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan İspanyol yıldızla ilk görüşme gerçekleşti ve Sarabia, Beşiktaş'ın yıllık ücret teklifini kabul etti.

TRANSFER HABERİ | Şartlarda anlaşma sağlandı! Kartal'a İspanyol sağ kanat yolda

Haberde belirtilende göre geriye kalan tek şey iki kulübün anlaşmasını beklemek.

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