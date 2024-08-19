TRANSFER HABERİ | Şartlarda anlaşma sağlandı! Kartal'a İspanyol sağ kanat yolda
Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, sezona ikinci haftasında ikinci galibiyetini alarak başladı. Yeni transferleri Silva, Immobile, Ndour gibi isimlerle en son çıktığı Antalyaspor maçında bu sezon iddialı olduklarını gösteren siyah beyazlılar, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın bitirmek üzere olduğu İspanyol sağ kanat transferi... (BJK spor haberi)
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Son olarak PSG ile anlaşarak kadrosuna Ndour'u katan ekip şimdi gözünü Wolves takımına dikti.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yönetim, 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için kolları sıvadı.
İşte siyah beyazlı ekibin şartlarda anlaşmaya vardığı ve iki kulübün son kararını vermesiyle birlikte Kartal'ın sağ kanadı olacak o İspanyol oyuncu:
Pablo Sarabia, Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen tecrübeli sağ kanat oyuncusu. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan oyuncu milli takımda 27 kere forma giymiş ve 9 gol, 3 asist üretmişti.
Wolves ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan İspanyol yıldızla ilk görüşme gerçekleşti ve Sarabia, Beşiktaş'ın yıllık ücret teklifini kabul etti.
Haberde belirtilende göre geriye kalan tek şey iki kulübün anlaşmasını beklemek.
Geçtiğimiz senenin başında PSG'den Wolves'a gelen oyuncu İngiliz takımında 50 maçta forma giymiş, 5 gol ve 10 asist katkısı sunmuştu.
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