TRANSFER HABERİ | Şartlarda anlaşma sağlandı! Kartal'a İspanyol sağ kanat yolda

Pablo Sarabia, Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen tecrübeli sağ kanat oyuncusu. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan oyuncu milli takımda 27 kere forma giymiş ve 9 gol, 3 asist üretmişti.

Wolves ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan İspanyol yıldızla ilk görüşme gerçekleşti ve Sarabia, Beşiktaş'ın yıllık ücret teklifini kabul etti.