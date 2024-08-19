Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Böyle bir rakip karşısında savunmadan topla çıkmanız kolay olmaz ki, Alex'in Antalyaspor'u bunda ısrar etti. Genellikle de topu kaybettiler. Alex bu konuyu gözden geçirecektir.. Bu arada Kırmızı-Beyazlı takımı da beğendim. Maçın her anında oyundaydılar, eksik kalınca dahi pes etmediler. Samudio Karadeniz'den sonra Akdeniz'de de serinleyecek ve serinletecek belli ki. Beşiktaş'a evinde iki gol atmak hiç kolay değil ki, o bunu başardı. Benden bir alkış da Samudio'ya… Semih solda iyi top kullandı, yerine göre geri koştu, bir golü de hazırlayıp ikram etti İmmobile'ye. Rashica, Semih'ten daha az geri koştu ama daha çok bindirme yaptı.