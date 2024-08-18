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Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet! İşte van Bronckhorst'un Antalyaspor maçı 11'i

Süper Lig’e Samsun deplasmanında 3 puanla başlayan siyah beyazlılar, Antalyaspor’u ağırlıyor. Hedef; Alex de Souza’nın öğrencilerini yenip zirveyi yeniden ele geçirmek. Bu mücadele öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet! İşte van Bronckhorst'un Antalyaspor maçı 11'i

Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerek yeni sezona başarılı bir başlangıç yapan Beşiktaş, 2024-2025 sezonuna deplasmanda Samsunspor galibiyetiyle girdikten sonra, Dolmabahçe'de Antalyaspor'u ağırlıyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra yeni transferler Ciro İmmobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour, gibi isimler ilk kez taraftar karşısına çıkacak. Kartal, sezonun ilk iç saha maçında üç puanı hedeflerken Alex de Souza'nın öğrencilerini yenip zirveye yeniden yerleşmek istiyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

57. KEZ RAKIP OLACAK

Beşıktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bugün 57. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. Süper Lig'de oynanan 56 müsabakanın 35'ini siyah beyazlı takım, 8'ini Antalyaspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 116 kez fileleri havalandırırken, kırmızı beyazlı ekip 53 gol kaydetti.

EVİNDEKİ MAÇLARDA ÜSTÜN

Sıyah beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor. Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar51 gol atarken, kırmızı beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.

7 YILDIR GALİBİYETİ YOK

Beşıktaş, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı. Siyah beyazlı takım, Akdeniz ekibine karşı Dolmabahçe'de son galibiyetini 13 Ağustos 2017'de 2-0'lık skorla elde etti. İki takım arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan son 6 müsabakanın 3'ü beraberlikle sonuçlanırken, 3'ünden ise Antalyaspor galip ayrıldı. Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇOI MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih, Immobile

Antalyaspor: Piric, Veysel, Gerxhaliu, Erdal, Soner, Erdoğan, Güray, Van De Streek, Djenepo, Larsson

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