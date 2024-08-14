BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Gio'nun Muçi kararı! Gidiyor mu?

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Samsunspor'u deplasmanda yenerek lige iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transferler ve ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

2023-2024 sezonunun devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli ödenerek siyah-beyazlı ekibe katılan Ernest Muçi, Beşiktaş taraftarının çok şeyler beklediği bir isimdi.