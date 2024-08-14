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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Gio'nun Muçi kararı! Gidiyor mu?

Beşiktaş'ın 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği ve siyah-beyazlı taraftarların çok şeyler beklediği Ernest Muçi gidiyor mu? İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:24 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:49
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TRANSFER HABERİ | Gio'nun Muçi kararı! Gidiyor mu

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Samsunspor'u deplasmanda yenerek lige iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transferler ve ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Gio'nun Muçi kararı! Gidiyor mu

2023-2024 sezonunun devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli ödenerek siyah-beyazlı ekibe katılan Ernest Muçi, Beşiktaş taraftarının çok şeyler beklediği bir isimdi.

TRANSFER HABERİ | Gio'nun Muçi kararı! Gidiyor mu

Fernando Santos döneminde takıma katılan Arnavut futbolcu, Santos sonrası Serdar Topraktepe'nin de forma şansı verdiği bir isim oldu.

TRANSFER HABERİ | Gio'nun Muçi kararı! Gidiyor mu

Yeni sezonda Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gelmesiyle birlikte Muçi, forma şansı bulamamaya başladı.

TRANSFER HABERİ | Gio'nun Muçi kararı! Gidiyor mu

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenerek kazandığı Süper Kupa maçında da, Süper Lig'in 1. haftasında oynanan Samsunspor maçında da Rafa Silva'dan formayı kapamayan Arnavut maestro, Gio'nun raporu sonrasında ilgilenen kulüplerle transfer görüşmesi yapmaya başladı.

TRANSFER HABERİ | Gio'nun Muçi kararı! Gidiyor mu

Şimdiye kadar Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkan Muçi, 4 gollük performans verirken, Beşiktaş'la 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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