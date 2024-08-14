BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Gio'nun Muçi kararı! Gidiyor mu?
Beşiktaş'ın 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği ve siyah-beyazlı taraftarların çok şeyler beklediği Ernest Muçi gidiyor mu? İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:24 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:49
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yeni sezonda Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gelmesiyle birlikte Muçi, forma şansı bulamamaya başladı.
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenerek kazandığı Süper Kupa maçında da, Süper Lig'in 1. haftasında oynanan Samsunspor maçında da Rafa Silva'dan formayı kapamayan Arnavut maestro, Gio'nun raporu sonrasında ilgilenen kulüplerle transfer görüşmesi yapmaya başladı.
Şimdiye kadar Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkan Muçi, 4 gollük performans verirken, Beşiktaş'la 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
DİĞER