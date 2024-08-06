BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Muleka ile yollar ayrılıyor! Teklif belli oldu
Suudi Arabistan kulübü Al-Kholood, Muleka'yı Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Suudiler, Muleka için Beşiktaş'a teklifini iletti. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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Körfez temsilcisinin kısa süre içerisinde bu transferi duyuracağı da gelen haberler arasında.
Temmuz 2022'de Standart Liege'den 3 milyon 350 bin Euro karşılığında 5 yıllığına kadroya katılan Muleka Siyah-Beyazlı takımda çıktığı 79 maçta 15 gol, 3 asiste imza attı.
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