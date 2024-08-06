BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Muleka ile yollar ayrılıyor! Teklif belli oldu

Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Kholood, Jackson Muleka için Beşiktaş ile anlaşma sağladı.

Körfez ekibinin 24 yaşındaki Kongolu forvet için Beşiktaş'la 750 bin Euro kiralama, 3 milyon 250 bin Euro satın alma opsiyonu konusunda el sıkıştı.