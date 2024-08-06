Haberler Beşiktaş

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Muleka ile yollar ayrılıyor! Teklif belli oldu

Suudi Arabistan kulübü Al-Kholood, Muleka'yı Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Suudiler, Muleka için Beşiktaş'a teklifini iletti. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Muleka ile yollar ayrılıyor! Teklif belli oldu

Birbirinden önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Muleka ile yollar ayrılıyor! Teklif belli oldu

Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Kholood, Jackson Muleka için Beşiktaş ile anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Muleka ile yollar ayrılıyor! Teklif belli oldu

Körfez ekibinin 24 yaşındaki Kongolu forvet için Beşiktaş'la 750 bin Euro kiralama, 3 milyon 250 bin Euro satın alma opsiyonu konusunda el sıkıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Muleka ile yollar ayrılıyor! Teklif belli oldu

Körfez temsilcisinin kısa süre içerisinde bu transferi duyuracağı da gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Muleka ile yollar ayrılıyor! Teklif belli oldu

Temmuz 2022'de Standart Liege'den 3 milyon 350 bin Euro karşılığında 5 yıllığına kadroya katılan Muleka Siyah-Beyazlı takımda çıktığı 79 maçta 15 gol, 3 asiste imza attı.

Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu!
G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe'den ses getirecek bomba transfer! Mourinho dünya yıldızını istedi...
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Beyaz Saray'da savaş zirvesi! İran'daki ABD üssüne saldırı: Yaralılar var
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay çalımı!
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu! Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu! 00:00
Fenerbahçe 'Takım bul' dedi! Beşiktaş... Fenerbahçe 'Takım bul' dedi! Beşiktaş... 22:53
Mourinho: Ş. Ligi ve Avrupa Ligi... Mourinho: Ş. Ligi ve Avrupa Ligi... 22:31
F.Bahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi F.Bahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi 22:31
G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti! G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti! 22:31
F.Bahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu F.Bahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu 22:31
Daha Eski
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! 22:31
F.Bahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti F.Bahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti 22:31
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu! 22:31
Mourinho'dan flaş En-Nesyri ve Saint-Maximin kararı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri ve Saint-Maximin kararı! 22:31
Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! 22:31
Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler! Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler! 22:31