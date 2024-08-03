TRANSFER HABERİ | Süper Lig devleri Marko Arnautovic'in peşinde!
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon yapılan transferler göz kamaştırmaya devam ediyor. Adı bir süredir ülkemizdeki takımlarla anılan Marko Arnautovic için Süper Lig'in dev takımları yarışa girdi. İşte son detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 13:28 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 13:33
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Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Avusturyalı futbolcunun, takımında kalarak forma mücadelesi vermek istediği belirtildi.
Inter'de Taremi kas sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalacak. Arjantin Milli Takımı ile Copa America'yı kazanan Martinez'in ise henüz tatilden dönmemesi nedeniyle ligin ilk haftalarında fiziksel olarak hazır olmama ihtimali bulunuyor.
Bu durumu göz önüne alan Marko Arnautovic bu dönemde forma şansı bularak kendisini yeniden kanıtlamayı hedefliyor.
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