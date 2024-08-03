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TRANSFER HABERİ | Süper Lig devleri Marko Arnautovic'in peşinde!

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon yapılan transferler göz kamaştırmaya devam ediyor. Adı bir süredir ülkemizdeki takımlarla anılan Marko Arnautovic için Süper Lig'in dev takımları yarışa girdi. İşte son detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 13:28 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 13:33
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TRANSFER HABERİ | Süper Lig devleri Marko Arnautovic'in peşinde!

Inter'de forma giyen Avusturyalı santrfor Marko Arnautovic'in, İtalyan takımındaki geleceği belirsizliğini korurken, tecrübeli golcüyle Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Süper Lig devleri Marko Arnautovic'in peşinde!

Inter News'un haberine göre; Serie A takımının hücum hattında Marcus Thuram, Lautaro Martinez ve yeni transfer edilen Mehdi Taremi'nin ardından 4. seçenek durumuna düşen Arnautovic'e Süper Lig'den iki transfer teklifi geldi.

TRANSFER HABERİ | Süper Lig devleri Marko Arnautovic'in peşinde!

Haberde, 35 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ve Trabzonspor'dan gelen teklifleri ilgi çekici bulmayarak reddettiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Süper Lig devleri Marko Arnautovic'in peşinde!

Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Avusturyalı futbolcunun, takımında kalarak forma mücadelesi vermek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Süper Lig devleri Marko Arnautovic'in peşinde!

Inter'de Taremi kas sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalacak. Arjantin Milli Takımı ile Copa America'yı kazanan Martinez'in ise henüz tatilden dönmemesi nedeniyle ligin ilk haftalarında fiziksel olarak hazır olmama ihtimali bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Süper Lig devleri Marko Arnautovic'in peşinde!

Bu durumu göz önüne alan Marko Arnautovic bu dönemde forma şansı bularak kendisini yeniden kanıtlamayı hedefliyor.

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