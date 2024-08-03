TRANSFER HABERİ | Süper Lig devleri Marko Arnautovic'in peşinde!

Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Avusturyalı futbolcunun, takımında kalarak forma mücadelesi vermek istediği belirtildi.

Inter'de Taremi kas sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalacak. Arjantin Milli Takımı ile Copa America'yı kazanan Martinez'in ise henüz tatilden dönmemesi nedeniyle ligin ilk haftalarında fiziksel olarak hazır olmama ihtimali bulunuyor.