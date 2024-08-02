TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat'tan Emirhan Topçu sözleri!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta son olarak Başkan Hasan Arat, Galatasaray ile Süper Kupa'da oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Arat'ın özellikle Emirhan Topçu'nun transferi hakkındaki sözleri dikkat çekti.

İŞTE HASAN ARAT'IN SÖZLERİ:

İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hocamız gerekli çalışmaların ardından ihtiyaçlarını bildirdi. Gidecek olan oyuncularımız var, bu normal. 14 yabancı ve mavi kart hakkımız var. Avrupa ve Türkiye'de altyapısından en çok oyuncu çıkaran kulübüz. PSG ile bir görüşme yaptım, o görüşmede de bunu net bir şekilde gördüm. Beşiktaş bununla gurur duymalı. Taraftarları heyecanlandıran çok önemli transferler yaptık. Yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel bir sezon geçmesini umut ediyoruz. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah, kartala zeval görmeden yoluna devam etmesini nasip etsin. Boğazın Efendisi, Atatürk Olimpiyat Stadı'na bir kez daha geliyor.

Taraftarlar yarınki maçta sakin olmalı. Hakemler adil yönetim göstermeli. Yeni TFF'nin ilk sınavı, iyi geçeceğini düşünüyorum.

Galatasaray ile oynayacağımız Süper Kupa maçı için prim var. Onu yarın futbolculara söyleyeceğiz.

Busenaz Sürmeneli iyi bir sporcu, hiçbir şeyden korkmaz. Paris2024'te ona başarılar diliyorum.

EMİRHAN TOPÇU SÖZLERİ GÜNDEM OLDU!

Hasan Arat, Emirhan Topçu ile ilgili olarak "Transfer çalışmaları devam ediyor. Giovanni van Bronckhorst ile görüşülüyor. Bir transferin daha lisansı çıkacak. Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular alınıyor. Emirhan Topçu ve annesi, Beşiktaş'ı çok istedi. Hoca da istedi. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.